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Nightwish

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Бывший менеджер NIGHTWISH обвинен в нападении на женщину



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Эво Похьола, менеджер финской метал-группы Nightwish, был обвинен в том, что поднял и придушил женщину на мероприятии в Тампере в 2023 году.

С начала 2000-х годов Эво Похьола был менеджером финской группы Nightwish и считается пионером в области управления финскими артистами и экспорта музыки.

Окружной суд Пирканмаа признал Эво Похьолу, менеджера финской метал-группы Nightwish, виновным в нападении на женщину на мероприятии Music x Media в Тампере в 2023 году.

Похьола был оштрафован на 1 000 евро и обязан выплатить дополнительную компенсацию.

По версии обвинения, Похьола внезапно схватил женщину за шиворот и поднял ее, остановившись только после вмешательства третьего человека. Похьола и жертва ранее не были знакомы друг с другом.

Похьола отверг обвинения, утверждая, что не душил и не поднимал женщину, а просто обнял ее.

Однако суд постановил, что Похьола совершил физическое нападение на женщину и что его действия стали для нее неожиданностью. Хотя суд установил, что Похьола не собирался душить женщину, он пришел к выводу, что должен был осознавать, что его действия могут причинить ей боль.

В решении также отмечается, что этот поступок мог повлиять на работу женщины в качестве музыканта.

Yle сообщает об этом деле в связи со значительной ролью Похьолы в музыкальной индустрии. Он был менеджером Nightwish с начала 2000-х годов и считается пионером в области управления финскими артистами и экспорта музыки.

Истица показала, что она недолго разговаривала с мужчиной, сопровождавшим Похьолу, но не стала общаться с ветераном музыкальной индустрии, который, по ее словам, выглядел «беспокойным» и «нетрезвым».

Она вспомнила, как Похьола назвал ее «красивой девушкой» и «прекрасной женщиной», а затем внезапно прижал свое предплечье к ее шее и на мгновение приподнял ее. Удушение длилось несколько секунд, причиняя боль, и закончилось только тогда, когда вмешался другой мужчина.

«Затем Похьола рассмеялся и пару раз сказал, что это было возбуждающе», - сказала жертва, описав инцидент как «шокирующий, огорчительный и унизительный» для такой молодой артистки, как она.

Похьола отрицает, что душил женщину, утверждая, что предполагал, что она знает другого мужчину, и описывает атмосферу как веселую. Он признался, что выпил, и сказал, что обнял ее «по-медвежьи».

«Очевидно, что обниматься с незнакомцами нехорошо, но такие вещи случаются постоянно», — сказал он.

Похьола настаивает на том, что его действия были дружеским жестом, и отрицает, что совершил какое-либо физическое насилие.

«Я не агрессивный парень. Это просто ряд недоразумений».

В феврале 2024 года Yle сообщила об обвинениях в адрес Похьолы. Две женщины сообщили Yle, что Похьола напал на них на том же музыкальном мероприятии в 2023 году. Сообщалось также, что Похьола дернул за волосы другую женщину у стойки бара во время того же мероприятия, после чего вскоре был отстранен.



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