9 фев 2022



COREY TAYLOR выпустит сборник кавер-версий и акустику



COREY TAYLOR сообщил о том, что планирует до конца зимы (25 февраля) выпустить альбом, в который войдут би-сайды, оставшиеся с момента работы над сольным альбомом, все кавер-версии и ряд композиций в акустике. Первым синглом станет "On The Dark Side" JOHN CAFFERY & THE BEAVER BROWN BAND, который будет выпущен одиннадцатого февраля.



















