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*Бывший из MEGADETH — о вступлении к песне "Peace Sells" 38
*PETER BALTES — об уходе из ACCEPT: «Всё пошло не так» 32
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Corey Taylor

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COREY TAYLOR: «Я выпущу лучший альбом года»



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COREY TAYLOR в интервью WGRD 97.9 ответил на вопрос, продолжает ли он считать, что его новый сольник «будет лучшим рок-альбомом года, и не только этого»:

«Чувак, в этом альбоме есть всё. Я к тому, что он звучит не так, как все остальные, что, видимо, в этой индустрии заразно. Он не перепродюсирован, как всё остальное. Он кажется живым. Песни невероятны. Продюсирование, исполнение... Я бы сказал, что этот альбом пережёвывает мой первый сольный альбом и выплёвывает его. Это, пожалуй, одна из лучших вещей, которые я когда-либо делал, и я очень горжусь им, чувак. Я горжусь работой, которую мы проделали с продюсером Jay'ем Ruston'ом. И люди будут... Даже если он будет слабо продаваться с самого начала, люди всё равно его запомнят».




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28 июн 2023
Вашингтон Ирвинг
Лучший альбом года уже выпустила Металлика, отдыхай, пацан.
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просмотров: 278

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