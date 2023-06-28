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COREY TAYLOR: «Я выпущу лучший альбом года»



COREY TAYLOR в интервью WGRD 97.9 ответил на вопрос, продолжает ли он считать, что его новый сольник «будет лучшим рок-альбомом года, и не только этого»:



«Чувак, в этом альбоме есть всё. Я к тому, что он звучит не так, как все остальные, что, видимо, в этой индустрии заразно. Он не перепродюсирован, как всё остальное. Он кажется живым. Песни невероятны. Продюсирование, исполнение... Я бы сказал, что этот альбом пережёвывает мой первый сольный альбом и выплёвывает его. Это, пожалуй, одна из лучших вещей, которые я когда-либо делал, и я очень горжусь им, чувак. Я горжусь работой, которую мы проделали с продюсером Jay'ем Ruston'ом. И люди будут... Даже если он будет слабо продаваться с самого начала, люди всё равно его запомнят».







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