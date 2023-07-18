COREY TAYLOR: «В битве с Напстер я за Lars'a на 146%»

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все новости группы
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США
7 сен 2022 :
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COREY TAYLOR — о песне METALLICA "Enter Sandman": «Это "Stairway To Heaven" нашего поколения»
2 сен 2022 :
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COREY TAYLOR начнёт запись зимой
17 июн 2022 :
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COREY TAYLOR в новом видео KID BOOKIE
6 июн 2022 :
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COREY TAYLOR — о любимой кавер-версии
16 май 2022 :
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COREY TAYLOR в акустике
15 апр 2022 :
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COREY TAYLOR в новом треке HYRO THE HERO
15 мар 2022 :
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COREY TAYLOR: «Про политику писать не хочу»
11 мар 2022 :
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COREY TAYLOR в новом видео HO99O9
8 мар 2022 :
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COREY TAYLOR опять наехал на Канье Уэста
25 фев 2022 :
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Кавер-версия RED RIDER от COREY TAYLOR
15 фев 2022 :
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Фрагмент нового релиза COREY TAYLOR
11 фев 2022 :
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COREY TAYLOR на Dark Side
9 фев 2022 :
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COREY TAYLOR выпустит сборник кавер-версий и акустику
5 фев 2022 :
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COREY TAYLOR — MACHINE GUN KELLY: «Не тебе раззевать и...о на тех, кто на сцене больше 20 лет»
31 янв 2022 :
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Видео полных выступлений COREY TAYLOR
23 дек 2021 :
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COREY TAYLOR: «Документальный фильм о THE BEATLES — один из самых крутых, что я смотрел»
21 дек 2021 :
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COREY TAYLOR: «Люблю я, знаете, ALICE IN CHAINS!»
20 дек 2021 :
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Трейлер нового фильма с COREY TAYLOR
30 окт 2021 :
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COREY TAYLOR признался в любви к ABBA
13 окт 2021 :
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COREY TAYLOR: «Я был шокирован, когда первый раз услышал METALLICA»
27 сен 2021 :
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COREY TAYLOR рассказал о своей борьбе с COVID-19
10 сен 2021 :
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Кавер-версия METALLICA от COREY TAYLOR
2 сен 2021 :
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COREY TAYLOR хочет дать джаза!
30 авг 2021 :
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COREY TAYLOR о том, как подцепил COVID-19
27 авг 2021 :
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COREY TAYLOR сдал отрицательный тест
26 авг 2021 :
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COREY TAYLOR об альбоме METALLICA "Master Of Puppets"
24 авг 2021 :
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COREY TAYLOR: «Так хреново мне никогда не было»
23 авг 2021 :
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COREY TAYLOR подцепил COVID-19
18 авг 2021 :
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COREY TAYLOR и команда раскрасились под KISS
16 авг 2021 :
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COREY TAYLOR исполнил SLIPKNOT
3 авг 2021 :
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Жена COREY TAYLOR — о смерти Джои Джордисона
3 июл 2021 :
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COREY TAYLOR: «Мне нравится в Вегасе»
15 июн 2021 :
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Фронтмен SLIPKNOT: «Мне бы очень хотелось, чтобы люди задумывались, прежде чем писать что-то в соцсетях»
4 июн 2021 :
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COREY TAYLOR исполняет песню DURAN DURAN
2 июн 2021 :
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Видео с выступления COREY TAYLOR
31 май 2021 :
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Новое видео COREY TAYLOR
26 май 2021 :
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Видео с выступления COREY TAYLOR
21 май 2021 :
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COREY TAYLOR в новом видео THE DEAD DEADS
19 май 2021 :
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COREY TAYLOR открыл тур
15 май 2021 :
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Кавер-версия CROSBY, STILLS, NASH & YOUNG от COREY TAYLOR
14 май 2021 :
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COREY TAYLOR: «А ведь LARS ULRICH был во многом прав насчёт NAPSTER»
4 май 2021 :
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COREY TAYLOR на аккордеоне
9 апр 2021 :
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Видео со съемок клипа COREY TAYLOR
2 апр 2021 :
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Новая песня COREY TAYLOR, LZZY HALE, SCOTT IAN и DAVE LOMBARDO
1 апр 2021 :
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COREY TAYLOR — о новом фильме
21 мар 2021 :
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Фронтмен SLIPKNOT — о «культуре отмены»: «Никто не идеален»
11 мар 2021 :
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Акустика от COREY TAYLOR'а
2 мар 2021 :
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COREY TAYLOR в новом видео MOONSHINE BANDITS
1 мар 2021 :
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COREY TAYLOR в новом треке MOONSHINE BANDITS
21 фев 2021 :
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Фронтмен SLIPKNOT заявил, что ненавидит новый рок
18 фев 2021 :
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COREY TAYLOR написал пять сценариев
13 фев 2021 :
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COREY TAYLOR думает о новой книге
11 фев 2021 :
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COREY TAYLOR думает о мюзикле
25 янв 2021 :
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COREY TAYLOR — о денежных вложениях
14 янв 2021 :
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COREY TAYLOR представил новое видео
6 янв 2021 :
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COREY TAYLOR хочет провести год без сладенького
30 дек 2020 :
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COREY TAYLOR вспоминает о первом случае, когда ему угрожали
24 дек 2020 :
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COREY TAYLOR: «Как будет вакцина — привьюсь!»
23 дек 2020 :
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COREY TAYLOR: «Если я собираюсь что-то делать, то делаю это от души»
14 дек 2020 :
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STEEL PANTHER feat. COREY TAYLOR может и увидеть свет
11 дек 2020 :
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COREY TAYLOR: «Я получаю выгоду от славы и без дерьма от TMZ»
9 дек 2020 :
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Анимированное видео от COREY TAYLOR
3 дек 2020 :
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Песня COREY TAYLOR выбрана в качестве официальной для WWE
1 дек 2020 :
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COREY TAYLOR снялся в хорроре
20 ноя 2020 :
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Концертное видео COREY TAYLOR
16 ноя 2020 :
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COREY TAYLOR снялся в фильме
14 ноя 2020 :
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COREY TAYLOR отыграл концерт для 12 человек
6 ноя 2020 :
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COREY TAYLOR стал первым
21 окт 2020 :
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Акустика от COREY TAYLOR
16 окт 2020 :
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Будет ли COREY TAYLOR делать тату на лице?
15 окт 2020 :
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Успехи в чартах дебютного альбома COREY TAYLOR
9 окт 2020 :
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Фрагмент выступления COREY TAYLOR
7 окт 2020 :
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COREY TAYLOR — о разделении творчества
5 окт 2020 :
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COREY TAYLOR исполняет хит MOTÖRHEAD
4 окт 2020 :
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COREY TAYLOR: «Трамп не очень может управлять страной»
28 сен 2020 :
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Новое видео COREY TAYLOR
17 сен 2020 :
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COREY TAYLOR — тем, кто призывает не носить маски: «Об...сь!»
16 сен 2020 :
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Кавер-версия ELVIS COSTELLO от COREY TAYLOR
4 сен 2020 :
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Почему именно сейчас? Отвечает COREY TAYLOR
3 сен 2020 :
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Видео с текстом от COREY TAYLOR
2 сен 2020 :
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COREY TAYLOR в акустике
26 авг 2020 :
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COREY TAYLOR: «Лейбл запретил мне петь в ANTHRAX»
20 авг 2020 :
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Новое видео COREY TAYLOR
15 авг 2020 :
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COREY TAYLOR возглавил чарт BILLBOARD
15 авг 2020 :
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COREY TAYLOR в новом треке TECH N9NE
5 авг 2020 :
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COREY TAYLOR: «Переживаю я за Канье!»
3 авг 2020 :
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COREY TAYLOR: «Мне надоело быть несчастным»
31 июл 2020 :
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COREY TAYLOR — о сольном альбоме: «Так классно не было с первого SLIPKNOT»
30 июл 2020 :
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TECH N9NE и KID BOOKIE в новом видео COREY TAYLOR
28 июл 2020 :
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TECH N9NE и KID BOOKIE в новом сингле COREY TAYLOR
9 июл 2020 :
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COREY TAYLOR надеется на будущее рока: «Я знаю кучу молодых групп, которые играют на инструментах»
19 июн 2020 :
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COREY TAYLOR — о сольнике
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сегодня
COREY TAYLOR: «В битве с Напстер я за Lars'a на 146%»
COREY TAYLOR в программе "Kidd Chris - Off Air" ответил на вопрос, что он думает о процессе «METALLICA против Napster»:
«Я полностью поддерживаю [барабанщика METALLICA Lars'a Ulrich'a, который был инициатором борьбы с Napster]. Честно говоря, мы видим последствия этого. То есть, конечно, мне приходится работать со стримингом, DSP и т. д., но это не значит, что мне это нравится. Шансы против артиста настолько велики, что всё меньше и меньше людей могут зарабатывать на жизнь этим, если только ты не сорвёшь джекпот. И даже если ты сорвал джекпот, тебе платят сущие копейки. И это во многом возмущает. Я всё ещё жду, когда законодательство фактически начнёт действовать, но всё это много раз обжаловалось всеми стриминговыми платформами, так что, возможно, мы никогда не добьёмся нужного результата. И, честно говоря, это одна из причин, по которой меня радует тот факт, что физические копии возвращаются всё больше и больше, особенно в нашем жанре. Так что это, по крайней мере, позволяет нам держаться на плаву. Но это сложно. И это говорит тот, кто просто выживает. А как насчёт молодых групп, которые не могут пробиться? Что делать с молодыми группами, которые привязаны к старой системе, и единственное, что они могут сделать, это надеяться и молиться, что что-то получится. Но тогда, чтобы заработать [хоть какие-то реальные деньги], нужно крутить миллиарды стримов. Это просто смешно. Математика не работает. И я устал говорить с людьми об этом, потому что арифметика не работает. Им платят даже меньше, чем раньше на радио. По крайней мере, тогда можно было заработать на жизнь... Вот почему я одобряю более молодые группы, которые обходят стороной структуру лейблов. И они говорят: "Я не позволю им забрать всё". Честно говоря, это единственный способ заставить стриминговые платформы работать в вашу пользу — отсечь посредника, потому что именно туда уходят все деньги».
Также он рассказал о тяжёлых условиях, в которых приходится работать большинству музыкантов:
«Людям трудно получить медицинскую страховку — я говорю о самых элементарных вещах. Если только вы не попали в высший эшелон и не можете себе это позволить и обеспечить не только тех, кто работает с вами в группе, и их семьи, но и предложить меньшую версию этого для вашей команды. Но в то же время поскольку команда — это ещё более временное явление, сделать это сложно, поскольку технически они не являются сотрудниками, они — временные работники. Поэтому в этой отрасли трудно что-то пролонгировать. И вы разговариваете с человеком, который не может поверить, что он проработал столько, сколько проработал. В конце концов то, что должно работать на меня, когда я уже не могу так много гастролировать, не работает из-за того, как устроены процентные отчисления. И это одна из причин, почему люди так возмущены происходящим.
Многие из тех, кто сейчас очень популярен, ничего не говорят, потому что они сейчас очень популярны. Они говорят: "Я своё зарабатываю". Но что произойдет, когда это больше не будет так? Что произойдет, когда ты становишься просто очередной трендовой штучкой, которую хотят поставить обратно на полку? Что произойдет, когда эти продукты уже ничего тебе не приносят?
Послушайте, я могу показаться полным говнюком, потому что так оно и есть. [смеётся] Но я искренне считаю, что если бы больше людей поняли, как мало платят артистам, они могли бы что-то сказать или попытаться что-то сделать. Но многие люди также эгоистичны, и это справедливо, потому что в конце концов если ты не заботишься о себе, то кто, чёрт возьми, о тебе ещё позаботится? Но это всё равно не означает, что артиста не поимеют».
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