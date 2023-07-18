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COREY TAYLOR: «В битве с Напстер я за Lars'a на 146%»



COREY TAYLOR в программе "Kidd Chris - Off Air" ответил на вопрос, что он думает о процессе «METALLICA против Napster»:



«Я полностью поддерживаю [барабанщика METALLICA Lars'a Ulrich'a, который был инициатором борьбы с Napster]. Честно говоря, мы видим последствия этого. То есть, конечно, мне приходится работать со стримингом, DSP и т. д., но это не значит, что мне это нравится. Шансы против артиста настолько велики, что всё меньше и меньше людей могут зарабатывать на жизнь этим, если только ты не сорвёшь джекпот. И даже если ты сорвал джекпот, тебе платят сущие копейки. И это во многом возмущает. Я всё ещё жду, когда законодательство фактически начнёт действовать, но всё это много раз обжаловалось всеми стриминговыми платформами, так что, возможно, мы никогда не добьёмся нужного результата. И, честно говоря, это одна из причин, по которой меня радует тот факт, что физические копии возвращаются всё больше и больше, особенно в нашем жанре. Так что это, по крайней мере, позволяет нам держаться на плаву. Но это сложно. И это говорит тот, кто просто выживает. А как насчёт молодых групп, которые не могут пробиться? Что делать с молодыми группами, которые привязаны к старой системе, и единственное, что они могут сделать, это надеяться и молиться, что что-то получится. Но тогда, чтобы заработать [хоть какие-то реальные деньги], нужно крутить миллиарды стримов. Это просто смешно. Математика не работает. И я устал говорить с людьми об этом, потому что арифметика не работает. Им платят даже меньше, чем раньше на радио. По крайней мере, тогда можно было заработать на жизнь... Вот почему я одобряю более молодые группы, которые обходят стороной структуру лейблов. И они говорят: "Я не позволю им забрать всё". Честно говоря, это единственный способ заставить стриминговые платформы работать в вашу пользу — отсечь посредника, потому что именно туда уходят все деньги».



Также он рассказал о тяжёлых условиях, в которых приходится работать большинству музыкантов:



«Людям трудно получить медицинскую страховку — я говорю о самых элементарных вещах. Если только вы не попали в высший эшелон и не можете себе это позволить и обеспечить не только тех, кто работает с вами в группе, и их семьи, но и предложить меньшую версию этого для вашей команды. Но в то же время поскольку команда — это ещё более временное явление, сделать это сложно, поскольку технически они не являются сотрудниками, они — временные работники. Поэтому в этой отрасли трудно что-то пролонгировать. И вы разговариваете с человеком, который не может поверить, что он проработал столько, сколько проработал. В конце концов то, что должно работать на меня, когда я уже не могу так много гастролировать, не работает из-за того, как устроены процентные отчисления. И это одна из причин, почему люди так возмущены происходящим.



Многие из тех, кто сейчас очень популярен, ничего не говорят, потому что они сейчас очень популярны. Они говорят: "Я своё зарабатываю". Но что произойдет, когда это больше не будет так? Что произойдет, когда ты становишься просто очередной трендовой штучкой, которую хотят поставить обратно на полку? Что произойдет, когда эти продукты уже ничего тебе не приносят?



Послушайте, я могу показаться полным говнюком, потому что так оно и есть. [смеётся] Но я искренне считаю, что если бы больше людей поняли, как мало платят артистам, они могли бы что-то сказать или попытаться что-то сделать. Но многие люди также эгоистичны, и это справедливо, потому что в конце концов если ты не заботишься о себе, то кто, чёрт возьми, о тебе ещё позаботится? Но это всё равно не означает, что артиста не поимеют».







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