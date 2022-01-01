Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*DARKSIDE.ru : нам 24 года! 84
*JON BON JOVI совсем сдулся? 27
*HYPOCRISY расстались с барабанщиком 23
*Новый трек гитариста METALLICA 21
*Новое видео KREATOR 19
*Лидер MEGADETH: «Не нравится, что я говорю? Идите на х*й!» 16
*Новое видео RAMMSTEIN 15
*Лидер MEGADETH: «Как я с...л в Белом Доме» 10
*Новое видео MACHINE HEAD 10
*JOHN 5 — о поступке Уилла Смита 9
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*DARKSIDE.ru : нам 24 года! 84
*JON BON JOVI совсем сдулся? 27
*HYPOCRISY расстались с барабанщиком 23
*Новый трек гитариста METALLICA 21
*Новое видео KREATOR 19
[= ||| все новости группы



*

Corey Taylor

*



15 апр 2022 : 		 COREY TAYLOR в новом треке HYRO THE HERO

15 мар 2022 : 		 COREY TAYLOR: «Про политику писать не хочу»

11 мар 2022 : 		 COREY TAYLOR в новом видео HO99O9

8 мар 2022 : 		 COREY TAYLOR опять наехал на Канье Уэста

25 фев 2022 : 		 Кавер-версия RED RIDER от COREY TAYLOR

15 фев 2022 : 		 Фрагмент нового релиза COREY TAYLOR

11 фев 2022 : 		 COREY TAYLOR на Dark Side

9 фев 2022 : 		 COREY TAYLOR выпустит сборник кавер-версий и акустику

5 фев 2022 : 		 COREY TAYLOR — MACHINE GUN KELLY: «Не тебе раззевать и...о на тех, кто на сцене больше 20 лет»

31 янв 2022 : 		 Видео полных выступлений COREY TAYLOR

23 дек 2021 : 		 COREY TAYLOR: «Документальный фильм о THE BEATLES — один из самых крутых, что я смотрел»

21 дек 2021 : 		 COREY TAYLOR: «Люблю я, знаете, ALICE IN CHAINS!»

20 дек 2021 : 		 Трейлер нового фильма с COREY TAYLOR

30 окт 2021 : 		 COREY TAYLOR признался в любви к ABBA

13 окт 2021 : 		 COREY TAYLOR: «Я был шокирован, когда первый раз услышал METALLICA»

27 сен 2021 : 		 COREY TAYLOR рассказал о своей борьбе с COVID-19

10 сен 2021 : 		 Кавер-версия METALLICA от COREY TAYLOR

2 сен 2021 : 		 COREY TAYLOR хочет дать джаза!

30 авг 2021 : 		 COREY TAYLOR о том, как подцепил COVID-19

27 авг 2021 : 		 COREY TAYLOR сдал отрицательный тест

26 авг 2021 : 		 COREY TAYLOR об альбоме METALLICA "Master Of Puppets"

24 авг 2021 : 		 COREY TAYLOR: «Так хреново мне никогда не было»

23 авг 2021 : 		 COREY TAYLOR подцепил COVID-19

18 авг 2021 : 		 COREY TAYLOR и команда раскрасились под KISS

16 авг 2021 : 		 COREY TAYLOR исполнил SLIPKNOT

3 авг 2021 : 		 Жена COREY TAYLOR — о смерти Джои Джордисона
Показать далее
| - |

|||| 15 апр 2022

COREY TAYLOR в новом треке HYRO THE HERO



zoom
HYRO THE HERO опубликовал новую версию композиции "Kids Against The Monsters", в записи которой принимал участие вокалист SLIPKNOT Corey Taylor.

SLIPKNOT's COREY TAYLOR Teams With HYRO THE HERO For Updated Version Of 'Kids Against The Monsters'





Like!+2Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет





















просмотров: 397





|||
=]




[=

 

 

=]











                                                                         





/\\Вверх













Рейтинг@Mail.ru




 


 










 1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом