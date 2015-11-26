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Почему именно сейчас? Отвечает COREY TAYLOR



Говоря об источниках вдохновения для своего предстоящего сольного альбома "CMFT", Corey Taylor сказал:



«Я мог бы это сделать много лет назад — в любой момент, но тогда это, казалось, не имело смысла. Если честно, причина в том, что у меня были SLIPKNOT и STONE SOUR, раз уж на то пошло.



Вы меня знаете: единственный случай, когда мне действительно хочется направить фокус на себя, это когда я являюсь частью коллектива, когда мы работаем вместе как группа над тем, что можем представить миру.



Меня вполне устраивало маневрирование туда-сюда между SLIPKNOT и STONE SOUR, но в последние несколько лет я обнаружил в себе нечто важное, чем мне реально хочется поделиться. Речь идёт об определённом типе музыки — своего рода тотальном рок-н-ролльном позитивном... Нет, я не хотел использовать слово «позитивный», оно неправильное. Не существует слова, выражающего то, что я пытаюсь донести, поэтому я дам описание: это мажорные аккорды, мощный припев, атмосфера праздника — за неимением лучшего определения. Я чувствовал, что в моей жизни этого не хватало. Это было отражением той музыки, которая мне нравилась многие годы, отражением той музыки, которую я обычно беру для своих кавер-шоу. Это отражение тех сочиняемых мной уже долгое время песен, которые не вписываются в формат SLIPKNOT и STONE SOUR.



Это было странно — я словно пытался заполнить брешь в творческом отсеке своего сердца, но знал, что объективно это не подходит для SLIPKNOT, потому что сущность музыкального материала совсем иная. Мы в SLIPKNOT затрагиваем разные сферы в музыке, наш мир огромен, но эти песни просто не подходят — это другая разновидность артистического духа. Я, быть может, и сподобился бы сыграть их в STONE SOUR, но группа теперь так сильно отличается от себя прежней, что я вынужден был придумать для себя третье творческое воплощение, которое, за неимением лучшего термина, стало сольным проектом. Потому что если бы я основал третью группу, в этом не было бы никакого смысла. Гораздо более осмысленным, особенно на данном этапе моей жизни, было поступить так: "Ладно, я написал все эти песни, дело сделано. Я буду в центре внимания, невзирая ни на что. Даже если я сколочу группу и выпущу этот материал от лица всего коллектива, внимание опять же будет сосредоточено конкретно на мне. Продюсированием займусь лично. С творческой точки зрения именно таким образом я хочу подготовить эти песни. Я понимал, что вся работа в любом случае ляжет на меня. Вопрос стоял так: "Хорошо, раз я сам буду тащить этот груз, значит, результат будет носить моё имя, только моё". Я позову друзей, они придут и сыграют со мной, но по большей части это мой персональный проект. Это именно то, что я должен совершить. Чем больше я об этом размышлял, тем больше понимал, что этого требовало моё сердце.



Знаете как бывает, когда мы вместе работаем над песнями, которые могут сгодиться для SLIPKNOT, а могут и не сгодиться. Тогда эти отбракованные композиции становятся чем-то отдельным, но мы пытаемся обнародовать их, убедиться, что они увидят свет. Мы хотим поделиться ими со слушателями. Вот эти песни как раз из этой категории. Они были той частью меня, которой я желал поделиться с людьми, открыть миру другую сторону моего творческого стиля, не имея такой возможности раньше. Поэтому не знаю точно, была ли у меня такая уж необходимость выйти в качестве сольного исполнителя. Но определённо я чувствовал, что если я решусь этим заняться, то смогу всё сделать сам. Я уже написал все песни. Я понимаю, что всё внимание достанется мне одному. Нет причин давать старт новой группе. На данном этапе это будет шоу Corey Taylor’а, так что я мог бы встать у руля и принять это. Вот так просто. Это случилось не потому, что я испытывал такую уж нужду выдвинуться на авансцену, — я и так в обеих группах фронтмен. Здесь нечто большее. Честно говоря, всё свелось к идее, каким должен быть концепт проекта, чтобы его восприняли серьёзно. В конечном итоге я принял тот факт, что это будет сольный проект».













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