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Corey Taylor

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COREY TAYLOR: «Пока не сломаю шею, буду продолжать!»



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COREY TAYLOR в рамках недавней беседы с радиостанцией WRIF ответил на вопрос о том, задумывается ли он о своём возрасте (а музыканту уже скоро 50):

«Я думаю об этом постоянно. Я думаю об этом, когда встаю с постели. Я думаю об этом каждый раз, когда выхожу на сцену и отрываюсь. Я думаю: "Что я делаю?" Но потом я вспоминаю, что я сумасшедший. Это единственное, чего я хочу в жизни.

Конечно, это отличается от того, что я делал, когда был моложе, когда был подростком. Но в то же время я всё равно люблю играть, я всё равно люблю выступать, и я всё равно люблю выходить на сцену и стараться делать это максимально эффективно. Так что пока я снова не сломаю себе шею, я думаю, что буду продолжать».




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