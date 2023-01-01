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COREY TAYLOR оценил отзыв Duff'a



В рамках беседы с "The Rockman Power Hour" у COREY TAYLOR'а спросили, что он думает о недавно сказанном в его адрес Duff'ом McKagan'ом: «Я видел, как Corey управлял аудиторией, подобно молодому Bruce'у Springsteen'у, с акустической гитарой на шее и с правдивыми песнями в качестве средства общения. Это было поистине вдохновляюще». Taylor ответил:



«Вы что, шутите? Я к тому, что в этом бизнесе не так уж много людей, которых я уважаю больше, чем Duff'a McKagan'a. Он не только один из моих хороших друзей, но и... Я имею в виду, что он относится к людям, которые не только видели всё, но и прошли через ад и вернулись, чтобы рассказать об этом, чувак.



Когда ты растёшь, ты смотришь на кого-то и думаешь: "Чёрт, он один из самых крутых чуваков в мире", а потом вдруг его номер оказывается у тебя в телефоне, это производит определённое впечатление на твоё сознание. Поэтому, когда он сказал такое обо мне, когда он написал это, чувак, это для меня очень много значит, потому что я не всегда был тем человеком, которому легко симпатизировать в этом бизнесе, скажем так. Потому что я весьма свободен в высказывании своего мнения — и это ещё мягко сказано. Я, как правило, не сдерживаюсь. Я не придурок, но и не лижу никому задницу, мне это не нужно.



На данный момент, когда речь идёт о музыке, я отношусь к этому очень серьёзно, и если что-то кажется мне халтурным или недостаточно качественным, я, бл$$ь, скажу об этом. Поэтому, когда есть такой человек, который говорит то, что он видит про меня... Я стараюсь не позволять эгоизму слишком раздуваться, я стараюсь сделать так, чтобы в него вонзилось как можно больше иголок, но в то же время это очень важный момент, который мне нужно оправдать.



Я бы соврал, если бы не сказал, что именно в этом заключается моё видение того, что я хочу делать как сольный артист, — намёки на творчество Springsteen'a, намёки на творчество Ozzy [Osbourne'а], большое количество ALICE IN CHAINS и тому подобные эмоции. В сущности я просто пытаюсь внести свою лепту во всё то, что мне когда-либо нравилось, и сделать это для зрителей. Так что это здорово — не только получать благодарность, но и услышать её от такого человека, как он, который побывал во всём мире, играет в одной из самых известных групп всех времён, и просто один из лучших в своём деле. Да, это просто умопомрачительно! [Смеётся]».







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