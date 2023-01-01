COREY TAYLOR оценил отзыв Duff'a

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все новости группы
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США
17 июн 2022 :
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COREY TAYLOR в новом видео KID BOOKIE
6 июн 2022 :
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COREY TAYLOR — о любимой кавер-версии
16 май 2022 :
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COREY TAYLOR в акустике
15 апр 2022 :
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COREY TAYLOR в новом треке HYRO THE HERO
15 мар 2022 :
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COREY TAYLOR: «Про политику писать не хочу»
11 мар 2022 :
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COREY TAYLOR в новом видео HO99O9
8 мар 2022 :
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COREY TAYLOR опять наехал на Канье Уэста
25 фев 2022 :
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Кавер-версия RED RIDER от COREY TAYLOR
15 фев 2022 :
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Фрагмент нового релиза COREY TAYLOR
11 фев 2022 :
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COREY TAYLOR на Dark Side
9 фев 2022 :
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COREY TAYLOR выпустит сборник кавер-версий и акустику
5 фев 2022 :
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COREY TAYLOR — MACHINE GUN KELLY: «Не тебе раззевать и...о на тех, кто на сцене больше 20 лет»
31 янв 2022 :
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Видео полных выступлений COREY TAYLOR
23 дек 2021 :
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COREY TAYLOR: «Документальный фильм о THE BEATLES — один из самых крутых, что я смотрел»
21 дек 2021 :
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COREY TAYLOR: «Люблю я, знаете, ALICE IN CHAINS!»
20 дек 2021 :
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Трейлер нового фильма с COREY TAYLOR
30 окт 2021 :
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COREY TAYLOR признался в любви к ABBA
13 окт 2021 :
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COREY TAYLOR: «Я был шокирован, когда первый раз услышал METALLICA»
27 сен 2021 :
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COREY TAYLOR рассказал о своей борьбе с COVID-19
10 сен 2021 :
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Кавер-версия METALLICA от COREY TAYLOR
2 сен 2021 :
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COREY TAYLOR хочет дать джаза!
30 авг 2021 :
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COREY TAYLOR о том, как подцепил COVID-19
27 авг 2021 :
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COREY TAYLOR сдал отрицательный тест
26 авг 2021 :
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COREY TAYLOR об альбоме METALLICA "Master Of Puppets"
24 авг 2021 :
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COREY TAYLOR: «Так хреново мне никогда не было»
23 авг 2021 :
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COREY TAYLOR подцепил COVID-19
18 авг 2021 :
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COREY TAYLOR и команда раскрасились под KISS
16 авг 2021 :
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COREY TAYLOR исполнил SLIPKNOT
3 авг 2021 :
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Жена COREY TAYLOR — о смерти Джои Джордисона
3 июл 2021 :
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COREY TAYLOR: «Мне нравится в Вегасе»
15 июн 2021 :
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Фронтмен SLIPKNOT: «Мне бы очень хотелось, чтобы люди задумывались, прежде чем писать что-то в соцсетях»
4 июн 2021 :
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COREY TAYLOR исполняет песню DURAN DURAN
2 июн 2021 :
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Видео с выступления COREY TAYLOR
31 май 2021 :
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Новое видео COREY TAYLOR
26 май 2021 :
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Видео с выступления COREY TAYLOR
21 май 2021 :
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COREY TAYLOR в новом видео THE DEAD DEADS
19 май 2021 :
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COREY TAYLOR открыл тур
15 май 2021 :
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Кавер-версия CROSBY, STILLS, NASH & YOUNG от COREY TAYLOR
14 май 2021 :
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COREY TAYLOR: «А ведь LARS ULRICH был во многом прав насчёт NAPSTER»
4 май 2021 :
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COREY TAYLOR на аккордеоне
9 апр 2021 :
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Видео со съемок клипа COREY TAYLOR
2 апр 2021 :
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Новая песня COREY TAYLOR, LZZY HALE, SCOTT IAN и DAVE LOMBARDO
1 апр 2021 :
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COREY TAYLOR — о новом фильме
21 мар 2021 :
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Фронтмен SLIPKNOT — о «культуре отмены»: «Никто не идеален»
11 мар 2021 :
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Акустика от COREY TAYLOR'а
2 мар 2021 :
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COREY TAYLOR в новом видео MOONSHINE BANDITS
1 мар 2021 :
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COREY TAYLOR в новом треке MOONSHINE BANDITS
21 фев 2021 :
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Фронтмен SLIPKNOT заявил, что ненавидит новый рок
18 фев 2021 :
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COREY TAYLOR написал пять сценариев
13 фев 2021 :
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COREY TAYLOR думает о новой книге
11 фев 2021 :
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COREY TAYLOR думает о мюзикле
25 янв 2021 :
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COREY TAYLOR — о денежных вложениях
14 янв 2021 :
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COREY TAYLOR представил новое видео
6 янв 2021 :
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COREY TAYLOR хочет провести год без сладенького
30 дек 2020 :
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COREY TAYLOR вспоминает о первом случае, когда ему угрожали
24 дек 2020 :
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COREY TAYLOR: «Как будет вакцина — привьюсь!»
23 дек 2020 :
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COREY TAYLOR: «Если я собираюсь что-то делать, то делаю это от души»
14 дек 2020 :
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STEEL PANTHER feat. COREY TAYLOR может и увидеть свет
11 дек 2020 :
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COREY TAYLOR: «Я получаю выгоду от славы и без дерьма от TMZ»
9 дек 2020 :
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Анимированное видео от COREY TAYLOR
3 дек 2020 :
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Песня COREY TAYLOR выбрана в качестве официальной для WWE
1 дек 2020 :
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COREY TAYLOR снялся в хорроре
20 ноя 2020 :
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Концертное видео COREY TAYLOR
16 ноя 2020 :
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COREY TAYLOR снялся в фильме
14 ноя 2020 :
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COREY TAYLOR отыграл концерт для 12 человек
6 ноя 2020 :
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COREY TAYLOR стал первым
21 окт 2020 :
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Акустика от COREY TAYLOR
16 окт 2020 :
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Будет ли COREY TAYLOR делать тату на лице?
15 окт 2020 :
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Успехи в чартах дебютного альбома COREY TAYLOR
9 окт 2020 :
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Фрагмент выступления COREY TAYLOR
7 окт 2020 :
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COREY TAYLOR — о разделении творчества
5 окт 2020 :
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COREY TAYLOR исполняет хит MOTÖRHEAD
4 окт 2020 :
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COREY TAYLOR: «Трамп не очень может управлять страной»
28 сен 2020 :
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Новое видео COREY TAYLOR
17 сен 2020 :
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COREY TAYLOR — тем, кто призывает не носить маски: «Об...сь!»
16 сен 2020 :
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Кавер-версия ELVIS COSTELLO от COREY TAYLOR
4 сен 2020 :
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Почему именно сейчас? Отвечает COREY TAYLOR
3 сен 2020 :
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Видео с текстом от COREY TAYLOR
2 сен 2020 :
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COREY TAYLOR в акустике
26 авг 2020 :
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COREY TAYLOR: «Лейбл запретил мне петь в ANTHRAX»
20 авг 2020 :
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Новое видео COREY TAYLOR
15 авг 2020 :
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COREY TAYLOR возглавил чарт BILLBOARD
15 авг 2020 :
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COREY TAYLOR в новом треке TECH N9NE
5 авг 2020 :
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COREY TAYLOR: «Переживаю я за Канье!»
3 авг 2020 :
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COREY TAYLOR: «Мне надоело быть несчастным»
31 июл 2020 :
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COREY TAYLOR — о сольном альбоме: «Так классно не было с первого SLIPKNOT»
30 июл 2020 :
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TECH N9NE и KID BOOKIE в новом видео COREY TAYLOR
28 июл 2020 :
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TECH N9NE и KID BOOKIE в новом сингле COREY TAYLOR
9 июл 2020 :
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COREY TAYLOR надеется на будущее рока: «Я знаю кучу молодых групп, которые играют на инструментах»
19 июн 2020 :
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COREY TAYLOR — о сольнике
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сегодня
COREY TAYLOR оценил отзыв Duff'a
В рамках беседы с "The Rockman Power Hour" у COREY TAYLOR'а спросили, что он думает о недавно сказанном в его адрес Duff'ом McKagan'ом: «Я видел, как Corey управлял аудиторией, подобно молодому Bruce'у Springsteen'у, с акустической гитарой на шее и с правдивыми песнями в качестве средства общения. Это было поистине вдохновляюще». Taylor ответил:
«Вы что, шутите? Я к тому, что в этом бизнесе не так уж много людей, которых я уважаю больше, чем Duff'a McKagan'a. Он не только один из моих хороших друзей, но и... Я имею в виду, что он относится к людям, которые не только видели всё, но и прошли через ад и вернулись, чтобы рассказать об этом, чувак.
Когда ты растёшь, ты смотришь на кого-то и думаешь: "Чёрт, он один из самых крутых чуваков в мире", а потом вдруг его номер оказывается у тебя в телефоне, это производит определённое впечатление на твоё сознание. Поэтому, когда он сказал такое обо мне, когда он написал это, чувак, это для меня очень много значит, потому что я не всегда был тем человеком, которому легко симпатизировать в этом бизнесе, скажем так. Потому что я весьма свободен в высказывании своего мнения — и это ещё мягко сказано. Я, как правило, не сдерживаюсь. Я не придурок, но и не лижу никому задницу, мне это не нужно.
На данный момент, когда речь идёт о музыке, я отношусь к этому очень серьёзно, и если что-то кажется мне халтурным или недостаточно качественным, я, бл$$ь, скажу об этом. Поэтому, когда есть такой человек, который говорит то, что он видит про меня... Я стараюсь не позволять эгоизму слишком раздуваться, я стараюсь сделать так, чтобы в него вонзилось как можно больше иголок, но в то же время это очень важный момент, который мне нужно оправдать.
Я бы соврал, если бы не сказал, что именно в этом заключается моё видение того, что я хочу делать как сольный артист, — намёки на творчество Springsteen'a, намёки на творчество Ozzy [Osbourne'а], большое количество ALICE IN CHAINS и тому подобные эмоции. В сущности я просто пытаюсь внести свою лепту во всё то, что мне когда-либо нравилось, и сделать это для зрителей. Так что это здорово — не только получать благодарность, но и услышать её от такого человека, как он, который побывал во всём мире, играет в одной из самых известных групп всех времён, и просто один из лучших в своём деле. Да, это просто умопомрачительно! [Смеётся]».
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