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*Барабанщик METALLICA: «Эту пластинку мы сделали без каких-ли... 48
*Лидер MEGADETH: «Мы хотим развлекать и быть самой великой ме... 24
*OZZY OSBOURNE скучает по зрителям 19
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Corey Taylor

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COREY TAYLOR хочет помогать молодым



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COREY TAYLOR недавно подписавший контракт с BMG через свой лейбл Decibel Cooper, рассказал "The Archive Of B-Sox" о планах по его развитию:

«Я очень рад [этому]. Это первый серьезный шаг в том, к чему я шел долгое время - не только к моей сольной карьере, но и к тому, чтобы помочь внести свою лепту в поддержку нового поколения жесткой или тяжелой музыки, будь то рок, панк, металл, неважно. Я всегда стараюсь вкладывать свои деньги туда, к чему лежит душа, и для меня это возможность открывать таланты и пытаться помочь им встать на ноги, в то время как в большинстве случаев механизм лейблов или студий не позволяет пробиться необычным талантам, он играет против них. Так что для меня это ещё одна зарубка в моём послужном списке, когда я могу пробивать стены для людей, чувак. Так что я очень рад. Я с нетерпением жду начала работы».

На вопрос о том, что он ищет в новых артистах, Corey сказал:

«Все зависит от ситуации. В первую очередь я ищу то, что меня цепляет. Я ищу страсть. Я ищу способность сыграть вживую, которая, на мой взгляд, умирает... и в моем понимании "вживую"; я не имею в виду iPad, MacBook Pros и все такое прочее. Я имею в виду группу, которая работает на сцене, грубо, сыро - недостатки и все такое. Не обязательно попадать во все идеально ноты, чтобы сделать идеальное шоу. Я хочу чего-то настоящего. Это моя главная фишка. Вот что я ищу. Я ищу страсть, я ищу агрессию. Я ищу что-то в глазах, что дает вам понять, что когда они играют музыку, они по настоящему чувствуют себя живыми. Потому что я сам такой - когда я на сцене, я знаю, что делаю то, для чего был рожден».




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