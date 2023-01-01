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COREY TAYLOR ловит призраков



COREY TAYLOR так же, как и ранее MEGADETH, принял участие в программе "Blood Prison", съёмки которой проходят в Ohio State Reformatory.



Построенная в 1886 году тюрьма штата Огайо в течение 94 лет служила пенитенциарным заведением, в котором содержалось более 154 тысяч заключённых, там снимались такие масштабные кинофильмы, как «Побег из Шоушенка», «Самолёт президента» и другие. В тюрьме, внесённой в Национальный реестр исторических мест, находится самый большой в мире отдельно стоящий стальной карцер, а ещё она известна как идеальное место для охоты за привидениями.







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