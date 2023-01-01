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*Умерла Шинейд О'Коннор 40
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Я активистка, а уже затем музыкант» 37
*Немецкой BIG 4 быть! 36
*DAVE MUSTAINE считает свой период в METALLICA замечательным 33
*Новое видео U.D.O. 29
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Corey Taylor

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3 авг 2023 : 		 COREY TAYLOR ловит призраков

18 июл 2023 : 		 COREY TAYLOR: «В битве с Напстер я за Lars'a на 146%»

15 июл 2023 : 		 COREY TAYLOR: «Может мне осталось лет пять таких туров»

13 июл 2023 : 		 COREY TAYLOR оценил отзыв Duff'a

11 июл 2023 : 		 COREY TAYLOR представил новый сингл

28 июн 2023 : 		 COREY TAYLOR: «Я выпущу лучший альбом года»

21 июн 2023 : 		 COREY TAYLOR: «Не думаю, что продам права на свою музыку»

9 июн 2023 : 		 COREY TAYLOR: «Ближайший год буду раскручивать сольник»

31 май 2023 : 		 COREY TAYLOR: «Пока не сломаю шею, буду продолжать!»

28 май 2023 : 		 COREY TAYLOR: «В проектах не путаюсь!»

27 май 2023 : 		 COREY TAYLOR — о деле Эда Ширана

23 май 2023 : 		 COREY TAYLOR: «AI не место в музыке!»

16 май 2023 : 		 Новое видео COREY TAYLOR

7 май 2023 : 		 COREY TAYLOR: «ROADRUNNER RECORDS на нас просто забили»

4 май 2023 : 		 COREY TAYLOR исполнил новые песни

1 май 2023 : 		 COREY TAYLOR хочет помогать молодым

28 апр 2023 : 		 COREY TAYLOR заключил новый контракт

12 апр 2023 : 		 DEEN CASTRONOVO хотел бы поработать с COREY TAYLOR'ом

7 мар 2023 : 		 COREY TAYLOR обещает лучшую рок-пластинку года

24 фев 2023 : 		 COREY TAYLOR завершил запись альбома

25 янв 2023 : 		 COREY TAYLOR приступил к записи

8 ноя 2022 : 		 COREY TAYLOR: «Сейчас я счастлив как никогда»

5 ноя 2022 : 		 COREY TAYLOR — о трезвости

20 окт 2022 : 		 COREY TAYLOR открыл тур

19 окт 2022 : 		 COREY TAYLOR купил Famous Monsters

2 окт 2022 : 		 COREY TAYLOR о Джоуи
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COREY TAYLOR ловит призраков



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COREY TAYLOR так же, как и ранее MEGADETH, принял участие в программе "Blood Prison", съёмки которой проходят в Ohio State Reformatory.

Построенная в 1886 году тюрьма штата Огайо в течение 94 лет служила пенитенциарным заведением, в котором содержалось более 154 тысяч заключённых, там снимались такие масштабные кинофильмы, как «Побег из Шоушенка», «Самолёт президента» и другие. В тюрьме, внесённой в Национальный реестр исторических мест, находится самый большой в мире отдельно стоящий стальной карцер, а ещё она известна как идеальное место для охоты за привидениями.




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