COREY TAYLOR : «Переживаю я за Канье!»



Corey Taylor неожиданно поддержал Канье Уэста, чьё поведение в последние недели становится всё более эксцентричным, включая разглашение глубоко личных подробностей о его семье и браке.



В прошлом месяце Уэст объявил, что выдвигает свою кандидатуру на пост президента, и он произнёс длинный монолог на предвыборном мероприятии, во время которого рассказал собравшимся о том, что он и его жена, Ким Кардашьян, рассматривали возможность сделать аборт, когда она была беременна их старшей дочерью. Затем 43-летний рэпер засветился в нескольких сообщениях в Твиттере, утверждая, что Кардашьян и её мама Крис Дженнер пытались «запереть его», а потом заявил, что он подумывал о разводе со своей женой.



Taylor, который попал в заголовки газет в 2015 году, когда он разгромил Уэста, провозгласившего себя «величайшей живой рок-звездой на планете», ответил на вопрос, что он думает о нынешнем поведении самого богатого рэпера планеты:



«Понятное дело, что все в курсе, что у нас с Канье не всё ровно. Но сейчас я наблюдаю за этим очень пристально.



Я помню, когда он впервые объявил [о том, что баллотируется на пост президента] в той странной болтовне, которую он выдал на MTV, когда ему вручили награду "Thanks For Showing Up " [в 2015 году]. Когда он впервые об этом сказал, я засмеялся, но потом, увидев его поведение сейчас, — я волнуюсь за этого парня! Это ненормальное поведение того, кто... Честно говоря, похоже на то, что у него психический срыв. Похоже на те случаи, когда кто-то находится на грани. Я не хочу говорить, что это пограничное расстройство личности, но это почти биполярочка. Когда вы усугубляете его славой, деньгами и всем прочим, этими разными вещами, люди начинают переживать. У него есть семья, у него есть люди, которые заботятся о нём и переживают за него.



Одно дело смеяться над этим издали, другое — наблюдать, как в реальном времени происходит срыв, особенно с тем, кого любит так много людей, а ведь многие его действия воспринимаются очень серьёзно. Поэтому, когда он говорит что-то из того дерьма, что он сейчас частенько несёт, люди воспринимают его всерьёз. Это как и с Трампом — люди воспринимают то, что он говорит, очень серьёзно, и это опасно. Поэтому мы должны быть очень, очень осторожны, и надо следить за тем, что говорится.



Я просто надеюсь, что он получит помощь, в которой нуждается».













