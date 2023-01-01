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Corey Taylor

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20 авг 2023 : 		 COREY TAYLOR: «Вера? Не факт...»

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9 июн 2023 : 		 COREY TAYLOR: «Ближайший год буду раскручивать сольник»

31 май 2023 : 		 COREY TAYLOR: «Пока не сломаю шею, буду продолжать!»

28 май 2023 : 		 COREY TAYLOR: «В проектах не путаюсь!»

27 май 2023 : 		 COREY TAYLOR — о деле Эда Ширана

23 май 2023 : 		 COREY TAYLOR: «AI не место в музыке!»

16 май 2023 : 		 Новое видео COREY TAYLOR

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4 май 2023 : 		 COREY TAYLOR исполнил новые песни

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28 апр 2023 : 		 COREY TAYLOR заключил новый контракт

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|||| 28 авг 2023

COREY TAYLOR открыл тур



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COREY TAYLOR выступлением 25 августа в Fillmore Auditorium, Denver, Colorado, открыл тур по США.

Сет-лист:

01. Post Traumatic Blues
02. Tumult (STONE SOUR song)
03. Black Eyes Blue
04. We Are The Rest
05. Song #3 (STONE SOUR song)
06. Beyond
07. Before I Forget (SLIPKNOT song)
08. SpongeBob SquarePants Theme (PAINTY THE PIRATE & KIDS cover)
09. Snuff (SLIPKNOT song)
10. Absolute Zero (STONE SOUR song)
11. Talk Sick
12. Bother (STONE SOUR song)
13. Through Glass (STONE SOUR song)

Бис:

14. Duality (SLIPKNOT song)
15. Ace Of Spades (MOTÖRHEAD cover)




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