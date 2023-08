28 авг 2023



COREY TAYLOR открыл тур



COREY TAYLOR выступлением 25 августа в Fillmore Auditorium, Denver, Colorado, открыл тур по США.



Сет-лист:



01. Post Traumatic Blues

02. Tumult (STONE SOUR song)

03. Black Eyes Blue

04. We Are The Rest

05. Song #3 (STONE SOUR song)

06. Beyond

07. Before I Forget (SLIPKNOT song)

08. SpongeBob SquarePants Theme (PAINTY THE PIRATE & KIDS cover)

09. Snuff (SLIPKNOT song)

10. Absolute Zero (STONE SOUR song)

11. Talk Sick

12. Bother (STONE SOUR song)

13. Through Glass (STONE SOUR song)



Бис:



14. Duality (SLIPKNOT song)

15. Ace Of Spades (MOTÖRHEAD cover)







+2 -0



просмотров: 227