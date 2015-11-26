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COREY TAYLOR : «А ведь LARS ULRICH был во многом прав насчёт NAPSTER»



В рамках недавнего интервью с подкастом "Wild Ride! With Steve-O" вокалист SLIPKNOT STONE SOUR Corey Taylor ответил на вопрос о том, какой способ получения музыки слушателями его бы устроил:



«Я из старой школы, поэтому у меня всё по классике — купил альбом, рассматриваешь обложку и читаешь тексты. Это довольно странно, это довольно сложно, потому что в наше время очень трудно понять, какие из этих грёбаных потоковых сервисов действительно выплачивают компенсации артистам, которых они обдирают. Для меня важнее, чтобы люди слушали музыку. На данный момент я вроде как смирился с тем, что есть разные сервисы, которые нас просто надувают, и пока законодательство не вступит в силу, которое было принято при Трампе, — во что я до сих пор не могу поверить — они будут продолжать брать с нас деньги по такой ставке. Но они подали апелляцию на эти законы. Я не думаю, что апелляция будет удовлетворена. Они поднимут ставки, и музыканты снова смогут зарабатывать на жизнь своими записями».



Затем Corey похвалил барабанщика METALLICA Lars'a Ulrich'a, чей имидж подвергся огромному удару в глазах музыкальных фанатов после того, как METALLICA начала судебный процесс против новаторского сервиса обмена музыкальными файлами Napster в 2000 году:



«Я помню, как его обсирали все кому не лень из-за этого, а он был прав на стольких уровнях, чувак. Это страшно. И мне интересно, сколько людей, вспоминая об этом, сдали назад... Потому что он знал — он знал, что это именно то направление, в котором мы будем двигаться»







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