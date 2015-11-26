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Corey Taylor

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COREY TAYLOR: «А ведь LARS ULRICH был во многом прав насчёт NAPSTER»



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В рамках недавнего интервью с подкастом "Wild Ride! With Steve-O" вокалист SLIPKNOT STONE SOUR Corey Taylor ответил на вопрос о том, какой способ получения музыки слушателями его бы устроил:

«Я из старой школы, поэтому у меня всё по классике — купил альбом, рассматриваешь обложку и читаешь тексты. Это довольно странно, это довольно сложно, потому что в наше время очень трудно понять, какие из этих грёбаных потоковых сервисов действительно выплачивают компенсации артистам, которых они обдирают. Для меня важнее, чтобы люди слушали музыку. На данный момент я вроде как смирился с тем, что есть разные сервисы, которые нас просто надувают, и пока законодательство не вступит в силу, которое было принято при Трампе, — во что я до сих пор не могу поверить — они будут продолжать брать с нас деньги по такой ставке. Но они подали апелляцию на эти законы. Я не думаю, что апелляция будет удовлетворена. Они поднимут ставки, и музыканты снова смогут зарабатывать на жизнь своими записями».

Затем Corey похвалил барабанщика METALLICA Lars'a Ulrich'a, чей имидж подвергся огромному удару в глазах музыкальных фанатов после того, как METALLICA начала судебный процесс против новаторского сервиса обмена музыкальными файлами Napster в 2000 году:

«Я помню, как его обсирали все кому не лень из-за этого, а он был прав на стольких уровнях, чувак. Это страшно. И мне интересно, сколько людей, вспоминая об этом, сдали назад... Потому что он знал — он знал, что это именно то направление, в котором мы будем двигаться»

COREY TAYLOR Says LARS ULRICH Was





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КомментарииСкрыть/показать 5 )

father


14 май 2021, 13:26		Да уж, Ларс тогда дико чётко всё предчувствовал. Если бы его не обосрали, а прислушались, то сейчас может и не ныли бы все, что записи не приносят денег, т.к. варианты цифрового распространения были бы предусмотрены.

Санчез


14 май 2021, 13:32		Ларс - посланник из будущего? Провидец, который предвидел крах музыкальной индустрии из за стримнговых сервисов?

Павел.Еывел


14 май 2021, 13:55		Ну хрен знает. Это ж группа/лейбл решают под какие проценты на стриминговых сервисах появляться - это же не "трекер"-Напстер. Я не святой и большинство музыки у меня спирачено на мой плеер, но и покупаю просто так некоторые альбомы в Айтюнсе, дабы сказать спасибо.

Red One


14 май 2021, 14:41		Ларс был прав прежде всего в том, что на собственности музыкантов наживался создатель незаконной сети Напстер Шон Паркер, ныне миллиардер.

Evil3062


14 май 2021, 14:48		В ж..у эти сервисы, надежнее СД и винила еще не придумали.
инет накрылся и все где ваша музыка? а если сервисы будут диктовать кого слушать а кого нет? что тогда делать будете?


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