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Corey Taylor

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COREY TAYLOR — MACHINE GUN KELLY: «Не тебе раззевать и...о на тех, кто на сцене больше 20 лет»



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COREY TAYLOR ласково посоветовал MACHINE GUN KELLY, «не разевать рот на группы, которые занимаются этим уже 20 лет».

Словесная война началась в сентябре прошлого года, когда Machine Gun Kelly и SLIPKNOT выступили на фестивале Riot Fest в Чикаго.

Machine Gun Kelly тогда сказал:

«Хотите знать, чему я искренне рад, что не делаю этого? Что я не 50-летний парень в чёртовой странной маске на чёртовой сцене и не несу всякую чушь.

Давайте представим, кого бы мы хотели здесь видеть, а не делить сцену с всеми этими старыми странными чуваками в масках».

После того, как комментарии Machine Gun Kelly получили широкую огласку, он написал в Твиттере:

«Очень странно, что когда артист несёт какую-то чушь, а я говорю об этом, то в итоге оказываюсь плохим парнем.

Corey исполнил куплет для песни на альбоме "Tickets to my downfall", он был п$$$ц как ужасен, поэтому я его не использовал. он разозлился из-за этого и наговорил гадостей в журнале о том альбоме, в котором он почти участвовал. Все ваши истории не соответствуют действительности. просто признайте, что ему обидно».

Комментарий, который MGK, очевидно, имел в виду, был сделан во время выступления Taylor'a на "Cutter's Rockcast" год назад:

«Я ненавижу весь новый рок по большей части. Я ненавижу артистов, которые потерпели неудачу в одном жанре и решили заняться роком — и я думаю, что тот, о ком я говорю, сам всё понял».

В ответ на сентябрьские твиты Machine Gun Kelly Taylor выложил в социальные сети скриншоты того, что оказалось разговором по электронной почте с Travis'ом Barker'ом, который был продюсером альбома MGK "Tickets To My Downfall". И добавил от себя:

«Я не люблю, когда люди раздувают из мухи слона, как ребёнок. Так что это всё, что я скажу: Я не записал этот трек, потому что мне не нравится, когда люди пытаются "писать" за меня. Я сказал им НЕТ. Итак, без лишних слов: #receipts #receipts Это всё, что я собираюсь сказать по этому поводу».

В своих сообщениях Barker, очевидно, использовал «записки» от MGK к Taylor'у о его участии в этом треке:

«Можешь передать ему, что он ох###о всё сделал, и я в восторге от того, что он вообще на ней есть, просто охренеть! Я отправил Corey идею для второй половины его куплета, и он, конечно, может сказать "да пошло оно всё", но было бы здорово посмотреть, вдохновит ли это его на что-нибудь или он может попробовать сделать это в таком духе», — гласило одно из предложений.

«Итак, я выслушал идеи и, честно говоря, не думаю, что я подхожу для этого трека. Ничего личного, я просто уверен, что если это то, что ищет MGK, то кто-то другой должен это сделать, — ответил Taylor Barler'y. — Всё хорошо, и я рад за него — надеюсь, ребята, вы найдёте подходящего парня. Надеюсь, вы поймёте меня, и желаю вам всего наилучшего. Если я могу чем-то помочь, дайте мне знать».

Kelly отреагировал на слова Taylor в Twitter так:

«В принципе твой куплет был очень плох. При всём уважении, я просто сказал тебе переписать его, потому что он был очень плох. При всём уважении. Но давай вместе сделаем кавер на песню Бритни Спирс».

В рамках беседы с поклонниками на круизе ShipRocked Corey коснулся этой темы:

«Для тех из вас, кто не знает, скажу, что я не очень нравлюсь MGK. И позвольте мне добавить, что мне всё равно.

Я не буду рассказывать вам всю эту долбаную историю, потому что вы можете зайти в интернет и найти всё это. Однако я скажу следующее: он утверждает, что это я начал. Правда в том, что это начал он. Сейчас я объясню вам, почему.

Если вы не знаете, они попросили меня сделать с ним песню. Они прислали её мне. Мне она не понравилась. И я попытался что-то с ней придумать просто из уважения к Travis'у, потому что мы с ним раньше работали вместе. Они прислали мне эти очень странные тексты и хотели, чтобы я спел его слова. И я просто ответил: "Я не буду этого делать". И я послал им ответное письмо. В итоге я не получил никакого ответа и решил, что на этом всё закончилось. Прошло около восьми месяцев, и вот Machine Gun Kelly даёт это странное интервью в Instagram Live с Алли из Spotify. И он разразился этой грёбаной тирадой о рок-звёздах и о комфортной обстановке. Это звучит так же остроумно, как вы думаете... Я к тому, что он прямо брызгал слюной. А я смотрю на это и думаю: "Ты о$$$л. Ты пробыл здесь пять минут по сути, и собираешься, б$$$ь, разевать рот на группы, которые занимаются этим уже 20 долбаных лет, мешать их с грязью? Они будут одеваться во что хотят. Ты собираешься влезть сюда со своим сраным чёрным языком и пытаться нести какую-то херню о группах, которые, б$$$ь, разорвут твою задницу? Пошел ты на уйx. Так что когда у меня появилась возможность что-то сказать, я это сделал. И я не стал его обзывать. Я просто сказал то, что сказал, о том, что люди терпят неудачу в одном жанре и переходят в другой. И это подорвало ему пердак... Странно, но мы оказались в Чикаго на одном шоу и играли практически в одно и то же время. И он был недоволен тем, что на нашем шоу было много людей — и я серьёзно говорю "много".

Но он и по сей день считает, что это я начал. Типа, я сказал то, что сказал, только потому, что он сказал то, что сказал. Вы не можете прийти в жанр с историей, с работой... И факт, что этот жанр действительно не получает того грёбаного уважения, которого он заслуживает. Ты не можешь влезть в него как какой-то странный учитель на замену и притворяться, что ты можешь говорить нам, что носить: сапоги, туфли, домашние, б$$$ь, тапочки. Почему бы тебе не отполировать каждый дюйм моего члена? Ты не можешь этого делать. И это о тех, которых я, возможно, даже не знаю, поймите вот что... Я, б$$$ь, уважаю их, потому что они, б$$$ь, выходят на сцену и, б$$$ь, выкладываются на все сто!»

COREY TAYLOR To MACHINE GUN KELLY: You Don





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КомментарииСкрыть/показать 8 )

Evil3062


5 фев 2022, 15:56		помельчали рокеры)

graillyc


5 фев 2022, 16:07		Походу, Келли по-другому просто пиариться не умеет
Посмотрим, кто в его случае станет Маршаллом на рок-сцене

WahrandPhain


5 фев 2022, 16:14		старый клоун из ЗАО "Слипкнот" срется с пориджем, класс.

KillTimer


5 фев 2022, 16:32		А что такое «и…о», с буквой «и» вначале? Может, вам прикупить словарик русского языка, ребята?

Shurrick


5 фев 2022, 16:45		>>А что такое «и…о»
Интерфейсо, например

срублясдачинет


5 фев 2022, 16:50		Возможно, мы наблюдаем зарождение своего языка падонкаф. (На самом деле, авторы уже не знают, как изъебнуться, ведь педеновости стали мейнстримом.)

Red One


5 фев 2022, 17:01		Кори - красава, МГКелли - жалкий чмошник

Sbekhinov


5 фев 2022, 17:22		В России петухов «Маньками» зовут, а в США - Келли?

Его отношения с Меган Фокс выглядят как стеб и пиар последней. А тут на Кори гнать собрался


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