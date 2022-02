сегодня



COREY TAYLOR — MACHINE GUN KELLY: «Не тебе раззевать и...о на тех, кто на сцене больше 20 лет»



COREY TAYLOR ласково посоветовал MACHINE GUN KELLY, «не разевать рот на группы, которые занимаются этим уже 20 лет».



Словесная война началась в сентябре прошлого года, когда Machine Gun Kelly и SLIPKNOT выступили на фестивале Riot Fest в Чикаго.



Machine Gun Kelly тогда сказал:



«Хотите знать, чему я искренне рад, что не делаю этого? Что я не 50-летний парень в чёртовой странной маске на чёртовой сцене и не несу всякую чушь.



Давайте представим, кого бы мы хотели здесь видеть, а не делить сцену с всеми этими старыми странными чуваками в масках».



После того, как комментарии Machine Gun Kelly получили широкую огласку, он написал в Твиттере:



«Очень странно, что когда артист несёт какую-то чушь, а я говорю об этом, то в итоге оказываюсь плохим парнем.



Corey исполнил куплет для песни на альбоме "Tickets to my downfall", он был п$$$ц как ужасен, поэтому я его не использовал. он разозлился из-за этого и наговорил гадостей в журнале о том альбоме, в котором он почти участвовал. Все ваши истории не соответствуют действительности. просто признайте, что ему обидно».



Комментарий, который MGK, очевидно, имел в виду, был сделан во время выступления Taylor'a на "Cutter's Rockcast" год назад:



«Я ненавижу весь новый рок по большей части. Я ненавижу артистов, которые потерпели неудачу в одном жанре и решили заняться роком — и я думаю, что тот, о ком я говорю, сам всё понял».



В ответ на сентябрьские твиты Machine Gun Kelly Taylor выложил в социальные сети скриншоты того, что оказалось разговором по электронной почте с Travis'ом Barker'ом, который был продюсером альбома MGK "Tickets To My Downfall". И добавил от себя:



«Я не люблю, когда люди раздувают из мухи слона, как ребёнок. Так что это всё, что я скажу: Я не записал этот трек, потому что мне не нравится, когда люди пытаются "писать" за меня. Я сказал им НЕТ. Итак, без лишних слов: #receipts #receipts Это всё, что я собираюсь сказать по этому поводу».



В своих сообщениях Barker, очевидно, использовал «записки» от MGK к Taylor'у о его участии в этом треке:



«Можешь передать ему, что он ох###о всё сделал, и я в восторге от того, что он вообще на ней есть, просто охренеть! Я отправил Corey идею для второй половины его куплета, и он, конечно, может сказать "да пошло оно всё", но было бы здорово посмотреть, вдохновит ли это его на что-нибудь или он может попробовать сделать это в таком духе», — гласило одно из предложений.



«Итак, я выслушал идеи и, честно говоря, не думаю, что я подхожу для этого трека. Ничего личного, я просто уверен, что если это то, что ищет MGK, то кто-то другой должен это сделать, — ответил Taylor Barler'y. — Всё хорошо, и я рад за него — надеюсь, ребята, вы найдёте подходящего парня. Надеюсь, вы поймёте меня, и желаю вам всего наилучшего. Если я могу чем-то помочь, дайте мне знать».



Kelly отреагировал на слова Taylor в Twitter так:



«В принципе твой куплет был очень плох. При всём уважении, я просто сказал тебе переписать его, потому что он был очень плох. При всём уважении. Но давай вместе сделаем кавер на песню Бритни Спирс».



В рамках беседы с поклонниками на круизе ShipRocked Corey коснулся этой темы:



«Для тех из вас, кто не знает, скажу, что я не очень нравлюсь MGK. И позвольте мне добавить, что мне всё равно.



Я не буду рассказывать вам всю эту долбаную историю, потому что вы можете зайти в интернет и найти всё это. Однако я скажу следующее: он утверждает, что это я начал. Правда в том, что это начал он. Сейчас я объясню вам, почему.



Если вы не знаете, они попросили меня сделать с ним песню. Они прислали её мне. Мне она не понравилась. И я попытался что-то с ней придумать просто из уважения к Travis'у, потому что мы с ним раньше работали вместе. Они прислали мне эти очень странные тексты и хотели, чтобы я спел его слова. И я просто ответил: "Я не буду этого делать". И я послал им ответное письмо. В итоге я не получил никакого ответа и решил, что на этом всё закончилось. Прошло около восьми месяцев, и вот Machine Gun Kelly даёт это странное интервью в Instagram Live с Алли из Spotify. И он разразился этой грёбаной тирадой о рок-звёздах и о комфортной обстановке. Это звучит так же остроумно, как вы думаете... Я к тому, что он прямо брызгал слюной. А я смотрю на это и думаю: "Ты о$$$л. Ты пробыл здесь пять минут по сути, и собираешься, б$$$ь, разевать рот на группы, которые занимаются этим уже 20 долбаных лет, мешать их с грязью? Они будут одеваться во что хотят. Ты собираешься влезть сюда со своим сраным чёрным языком и пытаться нести какую-то херню о группах, которые, б$$$ь, разорвут твою задницу? Пошел ты на уйx. Так что когда у меня появилась возможность что-то сказать, я это сделал. И я не стал его обзывать. Я просто сказал то, что сказал, о том, что люди терпят неудачу в одном жанре и переходят в другой. И это подорвало ему пердак... Странно, но мы оказались в Чикаго на одном шоу и играли практически в одно и то же время. И он был недоволен тем, что на нашем шоу было много людей — и я серьёзно говорю "много".



Но он и по сей день считает, что это я начал. Типа, я сказал то, что сказал, только потому, что он сказал то, что сказал. Вы не можете прийти в жанр с историей, с работой... И факт, что этот жанр действительно не получает того грёбаного уважения, которого он заслуживает. Ты не можешь влезть в него как какой-то странный учитель на замену и притворяться, что ты можешь говорить нам, что носить: сапоги, туфли, домашние, б$$$ь, тапочки. Почему бы тебе не отполировать каждый дюйм моего члена? Ты не можешь этого делать. И это о тех, которых я, возможно, даже не знаю, поймите вот что... Я, б$$$ь, уважаю их, потому что они, б$$$ь, выходят на сцену и, б$$$ь, выкладываются на все сто!»













