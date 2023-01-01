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Corey Taylor

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Новое видео COREY TAYLOR



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"Beyond", новое видео COREY TAYLOR, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома CMF2, выходящего на Decibel Cooper Recordings:

01. The Box
02. Post Traumatic Blues
03. Talk Sick
04. Breath Of Fresh Smoke
05. Beyond
06. We Are The Rest
07. Midnight
08. Starmate
09. Sorry Me
10. Punchline
11. Someday I'll Change Your Mind
12. All I Want Is Hate
13. Dead Flies

COREY TAYLOR Releases "Beyond" Single And Music Video; New Album Details Revealed; US Tour Dates Confirmed




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