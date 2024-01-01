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*Гитарист FEAR FACTORY считает альбом METALLICA "Ride The Lig... 46
*BLAZE BAYLEY: «"The X Factor" оказался слишком мрачным для м... 43
*Новое видео MY DYING BRIDE 25
*OZZY OSBOURNE наехал на Йе 21
*Новое видео SONATA ARCTICA 18
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Corey Taylor

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16 фев 2024 : 		 Новый релиз COREY TAYLOR выйдет весной

8 фев 2024 : 		 Новые проблемы COREY TAYLOR

25 дек 2023 : 		 COREY TAYLOR о работе над фильмом

19 дек 2023 : 		 COREY TAYLOR об искусственном интеллекте: «Сейчас все только и говорят об этом»

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29 ноя 2023 : 		 COREY TAYLOR работает над фильмом

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12 ноя 2023 : 		 COREY TAYLOR исполнил песню BLACK SABBATH

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10 окт 2023 : 		 ROY MAYORGA присоединился на сцене к COREY TAYLOR

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3 окт 2023 : 		 Видео с выступления COREY TAYLOR

28 сен 2023 : 		 COREY TAYLOR в акустике

27 сен 2023 : 		 COREY TAYLOR в акустике

25 сен 2023 : 		 COREY TAYLOR готовит би-сайды и ко второму альбому

23 сен 2023 : 		 Видео полного выступления COREY TAYLOR

22 сен 2023 : 		 COREY TAYLOR: «"Хэллоуин" я смотрел больше всех других фильмов»

21 сен 2023 : 		 COREY TAYLOR: «У меня появилось чувство, что я не получаю должного признания»

19 сен 2023 : 		 COREY TAYLOR: «Сольно я могу реализовать себя»

18 сен 2023 : 		 COREY TAYLOR: «JAMES HETFIELD вдохновил меня бросить пить»

17 сен 2023 : 		 COREY TAYLOR: «Да мне даже ходить больно!»

16 сен 2023 : 		 Новый альбом COREY TAYLOR доступен для прослушивания

15 сен 2023 : 		 COREY TAYLOR представил новый сингл

15 сен 2023 : 		 COREY TAYLOR: «Песню Губки Боба исполнял с трясущимися коленками»

13 сен 2023 : 		 COREY TAYLOR представил новый сингл

12 сен 2023 : 		 COREY TAYLOR о песне THE BEATLES, которую хотел бы записать
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Новый релиз COREY TAYLOR выйдет весной



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COREY TAYLOR специально к Record Store Day 20 апреля выпустит релиз "CMF2B… Or Not 2B":

01. HSOAT
02. Life Sex & Death (TANK cover)
03. Not In The Mood To Live
04. Killing Machine (JUDAS PRIEST cover)
05. Snuff (live in London '16) (SLIPKNOT cover)
06. Shot In The Dark (OZZY OSBOURNE cover)
07. Stay Calm
08. Is It My Body (ALICE COOPER cover)
09. Bother '23 (Still Bothered) (STONE SOUR cover)
10. Killing Moon (ECHO & THE BUNNYMEN cover)
11. Hey Manifesto
12. Ten Years Gone (LED ZEPPELIN cover)




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