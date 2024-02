сегодня



Новый релиз COREY TAYLOR выйдет весной



COREY TAYLOR специально к Record Store Day 20 апреля выпустит релиз "CMF2B… Or Not 2B":



01. HSOAT

02. Life Sex & Death (TANK cover)

03. Not In The Mood To Live

04. Killing Machine (JUDAS PRIEST cover)

05. Snuff (live in London '16) (SLIPKNOT cover)

06. Shot In The Dark (OZZY OSBOURNE cover)

07. Stay Calm

08. Is It My Body (ALICE COOPER cover)

09. Bother '23 (Still Bothered) (STONE SOUR cover)

10. Killing Moon (ECHO & THE BUNNYMEN cover)

11. Hey Manifesto

12. Ten Years Gone (LED ZEPPELIN cover)







