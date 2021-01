сегодня



COREY TAYLOR представил новое видео



"Samantha’s Gone", новое видео COREY TAYLOR'а, доступно для просмотра ниже. Эта песня была включена в дебютную сольную работу "CMFT".



Трек-лист:



"HWY 666"

"Black Eyes Blue"

"Samantha’s Gone"

"Meine Lux"

"Halfway Down"

"Silverfish"

"Kansas"

"Culture Head"

"Everybody Dies On My Birthday"

"The Maria Fire"

"Home"

"CMFT Must Be Stopped" (Feat. Tech N9ne & Kid Bookie)

"European Tour Bus Bathroom Song"













+0 -0



просмотров: 235