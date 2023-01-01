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Corey Taylor

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Видео с выступления COREY TAYLOR



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Видео с выступления COREY TAYLOR, которое состоялось первого октября в House Of Blues, San Diego, California, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

01. Post Traumatic Blues
02. Tumult (STONE SOUR)
03. Black Eyes Blue
04. We Are Rest
05. Song #3 (STONE SOUR)
06. Beyond
07. Before I Forget (SLIPKNOT)
08. Spongebob Squarepants Theme
09. Snuff (SLIPKNOT)
10. Talk Sick
11. Bother (STONE SOUR)
12. Through Glass (STONE SOUR)
13. Duality (SLIPKNOT)




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