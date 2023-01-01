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Видео с выступления COREY TAYLOR



Видео с выступления COREY TAYLOR, которое состоялось первого октября в House Of Blues, San Diego, California, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



01. Post Traumatic Blues

02. Tumult (STONE SOUR)

03. Black Eyes Blue

04. We Are Rest

05. Song #3 (STONE SOUR)

06. Beyond

07. Before I Forget (SLIPKNOT)

08. Spongebob Squarepants Theme

09. Snuff (SLIPKNOT)

10. Talk Sick

11. Bother (STONE SOUR)

12. Through Glass (STONE SOUR)

13. Duality (SLIPKNOT)







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