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*Бой Джордж проникся NAPALM DEATH 48
*Новое видео DRAGONFORCE 30
*Лидер FEAR FACTORY: «По сути вы платите площадке, чтобы там ... 28
*BRUCE DICKINSON выпустит альбом в начале 2024 26
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Corey Taylor

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COREY TAYLOR: «"Хэллоуин" я смотрел больше всех других фильмов»



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COREY TAYLOR в интервью Kerrang! Radio ответил на вопрос о том, какой из фильмов он смотрел больше всего:

«Боже мой, это должен быть фильм Джона Карпентера "Хэллоуин" 1978-го года. Я смотрел этот фильм чаще, чем на лица своих собственных детей. И это очень печально, если задуматься. Ничего страшного — некоторые из моих детей не настолько стары, так что всё в порядке.

"Хэллоуин" 1978-го года — это фильм, который заставил меня полюбить ужасы. Я увидел трейлер, когда был совсем маленьким. Его крутили в начале диско-космического фильма "Бак Роджерс [в XXV веке]", и моя мама решила, что мне очень понравится этот фильм, и повела меня на него. 'Это прямо как 'Звёздные войны''. Я помню, как увидел трейлер к "Хэллоуину" и подумал: "Мне вдруг стало всё равно на "Бака Роджерса". Я просто хочу посмотреть именно этот фильм". И когда я в конце концов посмотрел его, это было всё, чего я мог желать. Было очень страшно. Но он не был очень кровавым. Когда я был маленьким ребёнком, я не очень-то стремился к жестокости. Мне нравился пугающий эффект, мне нравились острые ощущения, мне нравился саспенс. Он заставляет вас быть на краю своего кресла. А ещё Майкл Майерс, хоть и серийный убийца, выглядит как супергерой. Это не моя вина. Он просто выглядит круто. И после этого вы удивляетесь, почему я присоединился к SLIPKNOT, ха-ха-ха!»




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