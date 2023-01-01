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COREY TAYLOR: «"Хэллоуин" я смотрел больше всех других фильмов»



COREY TAYLOR в интервью Kerrang! Radio ответил на вопрос о том, какой из фильмов он смотрел больше всего:



«Боже мой, это должен быть фильм Джона Карпентера "Хэллоуин" 1978-го года. Я смотрел этот фильм чаще, чем на лица своих собственных детей. И это очень печально, если задуматься. Ничего страшного — некоторые из моих детей не настолько стары, так что всё в порядке.



"Хэллоуин" 1978-го года — это фильм, который заставил меня полюбить ужасы. Я увидел трейлер, когда был совсем маленьким. Его крутили в начале диско-космического фильма "Бак Роджерс [в XXV веке]", и моя мама решила, что мне очень понравится этот фильм, и повела меня на него. 'Это прямо как 'Звёздные войны''. Я помню, как увидел трейлер к "Хэллоуину" и подумал: "Мне вдруг стало всё равно на "Бака Роджерса". Я просто хочу посмотреть именно этот фильм". И когда я в конце концов посмотрел его, это было всё, чего я мог желать. Было очень страшно. Но он не был очень кровавым. Когда я был маленьким ребёнком, я не очень-то стремился к жестокости. Мне нравился пугающий эффект, мне нравились острые ощущения, мне нравился саспенс. Он заставляет вас быть на краю своего кресла. А ещё Майкл Майерс, хоть и серийный убийца, выглядит как супергерой. Это не моя вина. Он просто выглядит круто. И после этого вы удивляетесь, почему я присоединился к SLIPKNOT, ха-ха-ха!»







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