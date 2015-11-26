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COREY TAYLOR рассказал о своей борьбе с COVID-19



Corey Taylor рассказал, что перенёс «прорывный» (инфицирование, наступающее при вакцинации) случай COVID-19, и не сомневается, что без вакцины болезнь уложила бы его в больницу. 47-летний вокалист SLIPKNOT и STONE SOUR был полностью вакцинирован, но вынужден был отменить своё выступление в Мичигане в прошлом месяце после положительного теста на коронавирус.



Вот что рассказал музыкант в шоу Эдди Транка:



«Сейчас я чувствую себя прекрасно. Я говорю это с самого начала: спасибо боженьке за вакцинку. Для меня вакцинирование невероятно сократило время самой болезни, я выздоровел просто на раз. Пару дней мне было так плохо, как никогда в жизни, но к третьей ночи я почувствовал себя хорошо. И, честно говоря, к четвёртому дню, если бы у меня не было положительного результата теста, я бы вернулся в спортзал; так прекрасно я себя чувствовал. И, к счастью, у меня не возникло проблем с лёгкими, что для меня было бы крайне нежелательно. Чуваки, всё путём! Всем, у кого есть какие-либо сомнения: не слушайте эту Nicki Minajes, которая наезжала на вакцины. Они работают. Мне помогло, поможет и вам».



Ранее рэперка Nicki Minajes вызвала полемику на тему вакцин, пожаловавшись в своём Твиттере, что друг её двоюродного брата якобы испытал неблагоприятные эффекты от вакцинации, от которых у него возникли проблемы с репродуктивной системой накануне свадьбы.







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