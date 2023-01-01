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Corey Taylor

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Видео с выступления COREY TAYLOR



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Видео с выступления COREY TAYLOR, которое состоялось 31 августа в Riviera Theatre, Chicago, Illinois, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

01. Post Traumatic Blues
02. Tumult (STONE SOUR song)
03. Black Eyes Blue
04. We Are The Rest
05. Song #3 (STONE SOUR song)
06. Beyond
07. Before I Forget (SLIPKNOT song)
08. SpongeBob SquarePants Theme (PAINTY THE PIRATE & KIDS cover)
09. Snuff (SLIPKNOT song)
10. Absolute Zero (STONE SOUR song)
11. Talk Sick
12. Bother (STONE SOUR song)
13. Through Glass (STONE SOUR song)
14. Duality (SLIPKNOT song)
15. Ace Of Spades (MOTÖRHEAD cover)






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