сегодня



Видео с выступления COREY TAYLOR



Видео с выступления COREY TAYLOR, которое состоялось 31 августа в Riviera Theatre, Chicago, Illinois, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



01. Post Traumatic Blues

02. Tumult (STONE SOUR song)

03. Black Eyes Blue

04. We Are The Rest

05. Song #3 (STONE SOUR song)

06. Beyond

07. Before I Forget (SLIPKNOT song)

08. SpongeBob SquarePants Theme (PAINTY THE PIRATE & KIDS cover)

09. Snuff (SLIPKNOT song)

10. Absolute Zero (STONE SOUR song)

11. Talk Sick

12. Bother (STONE SOUR song)

13. Through Glass (STONE SOUR song)

14. Duality (SLIPKNOT song)

15. Ace Of Spades (MOTÖRHEAD cover)











+0 -0



просмотров: 165