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COREY TAYLOR и команда раскрасились под KISS



COREY TAYLOR с командой раскрасились под KISS для выступления в Gillioz Theatre в Спрингфилде, штат Миссури.



«Вчера вечером нам пришлось отказаться от специального шоу в Спрингфилде, штат Миссури, потому что наши @cherrybombsrock не смогли выступить. Если у вас есть корешок билета, цифровая копия или распечатанный билет с прошлого вечера, вы сможете попасть на сегодняшнее шоу бесплатно. Так что приходите посмотреть на наше безумие! Берегите себя!» — опубликовала команда сообщение перед выступлением.







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