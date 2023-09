сегодня



COREY TAYLOR о песне THE BEATLES, которую хотел бы записать



В ходе интервью для "Zach Sang Show" в прошлом месяце вокалист SLIPKNOT описал классический хит THE BEATLES "All You Need Is Love" как «хипповый мусор» и «один из самых больших кусков г*вна, которые я слышал за всю жизнь». Теперь в новом разговоре для подкаста "Barstool Backstage" COREY TAYLOR пояснил свою позицию и назвал композицию THE BEATLES, которую всегда хотел записать:



«На самом деле я их огромный поклонник. Я люблю THE BEATLES. Иногда я изучаю их, как плёнку Запрудера, потому что мне кажется, что они действительно были родоначальниками множества различных направлений.



В 1960-е годы были очень специфические группы, которые делали очень специфические вещи — конечно, THE WHO, THE KINKS, и ещё несколько — они вели по разным музыкальным путям. Но THE BEATLES, чувак, сыграли огромную роль в том, чтобы заронить семена множества различных жанров. То, что их сейчас выставляют клоунами, выводит меня из себя, и я надавал бы таким людям по морде, раз уж они несут всякую чушь».



Taylor сказал о каталоге музыки THE BEATLES:



«Он не имеет себе равных. Даже такие группы, как LED ZEPPELIN, которые имеют огромное влияние, не могут сравниться с тем, что смогли сделать THE BEATLES».



Возвращаясь к "All You Need Is Love", он сказал:



«Это просто чертовски слащаво. Каждый раз, когда я её слышу, у меня закладывает уши. Я думаю: "Что это за хрень?"»



На вопрос о том, есть ли у него любимая пластинка BEATLES, Corey ответил:



«О чёрт, чувак. "Revolver" очень, очень хороша. Но вот в чём дело — многие из их великих песен даже не входили в альбомы, это были синглы, чувак. Так что я смотрю на такие вещи, как "Strawberry Fields Forever", как на одну из самых мрачных песен. И у меня никогда не хватало смелости сделать на неё кавер — скажем так. Я всегда хотел это сделать, потому что в ней есть потенциал для того, чтобы придать ей такую чертовски ненормальную атмосферу».







