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Corey Taylor

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COREY TAYLOR: «Ближайший год буду раскручивать сольник»



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COREY TAYLOR в рамках программы "Trunk Nation With Eddie Trunk" рассказал о планах в отношении концертов:

«Я проведу три с половиной недели в Европе и Великобритании со SLIPKNOT. Практически весь июнь меня не будет дома. Мы участвуем в фестивале Download [в Великобритании]. Мы также участвуем в других крупных [европейских фестивалях] — Graspop, Copenhell, Roskilde, по-моему, там мы будем. В конце месяца будет Resurrection Fest в Испании. В общем, мы работаем по всем направлениям. Я знаю, что мы также будем играть в Германии.

Нам ещё очень повезло, что мы можем участвовать в этих фестивалях, чувак. Это грандиозно. Но у нас есть и несколько дат "вне фестивалей", которые мы тоже проводим... Мы проводим пару концертов [в США] в июле. Мы участвуем в Rock Fest и Inkcarceration. А потом мы отыграем на Blue Ridge, и это будет тяжёлая неделя для меня. Я выступаю в Blue Ridge со SLIPKNOT, а через два дня мы выступаем в Blue Ridge с CMFT. Так что мне придётся вылететь из тура CMFT [с моей сольной группой], отыграть шоу в Blue Ridge со SLIPKNOT, прилететь обратно [в сольный тур]. Так что это четыре концерта подряд, что очень тяжело. Это просто убьёт меня. А в конце августа — начале октября мы отправляемся [в поддержку] "CMF2". И альбом выходит прямо в середине этого тура. Так что всё идеально».

На вопрос о том, не находится ли SLIPKNOT «практически в режиме простоя», пока он сосредоточен на продвижении своего нового сольного альбома, Corey ответил:

«Я знаю, что у нас [SLIPKNOT] большой тур по Южной Америке, Латинской Америке в октябре/ноябре. Это ещё не объявлено, но это примерно две недели. Так что мы слетаем туда, сделаем все дела и вернёмся обратно. Но кроме этого мы по сути сворачиваем свою деятельность. В следующем году у нас будет несколько мероприятий, но по большей части весь этот год и почти весь следующий год я буду гастролировать в поддержку "CMF2". Мы начинаем получать предложения из Японии и Австралии, получаем предложения из Европы и Великобритании. Мой новый сольный сингл "Beyond" сейчас очень хорошо идёт в Южной Америке. Он занимает пятое место по количеству скачиваний в Бразилии, что просто потрясающе. Так что это будет мировой тур, который давно назревал. С первым альбомом мы не могли сделать что-то серьёзное, потому что его не особо раскручивали из-за локдауна. И вот теперь всё поменялось, и мы ждём событий с нетерпением. Всё будет очень круто!»




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