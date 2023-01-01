COREY TAYLOR: «Может мне осталось лет пять таких туров»

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все новости группы
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США
2 сен 2022 :
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COREY TAYLOR начнёт запись зимой
17 июн 2022 :
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COREY TAYLOR в новом видео KID BOOKIE
6 июн 2022 :
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COREY TAYLOR — о любимой кавер-версии
16 май 2022 :
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COREY TAYLOR в акустике
15 апр 2022 :
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COREY TAYLOR в новом треке HYRO THE HERO
15 мар 2022 :
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COREY TAYLOR: «Про политику писать не хочу»
11 мар 2022 :
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COREY TAYLOR в новом видео HO99O9
8 мар 2022 :
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COREY TAYLOR опять наехал на Канье Уэста
25 фев 2022 :
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Кавер-версия RED RIDER от COREY TAYLOR
15 фев 2022 :
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Фрагмент нового релиза COREY TAYLOR
11 фев 2022 :
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COREY TAYLOR на Dark Side
9 фев 2022 :
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COREY TAYLOR выпустит сборник кавер-версий и акустику
5 фев 2022 :
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COREY TAYLOR — MACHINE GUN KELLY: «Не тебе раззевать и...о на тех, кто на сцене больше 20 лет»
31 янв 2022 :
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Видео полных выступлений COREY TAYLOR
23 дек 2021 :
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COREY TAYLOR: «Документальный фильм о THE BEATLES — один из самых крутых, что я смотрел»
21 дек 2021 :
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COREY TAYLOR: «Люблю я, знаете, ALICE IN CHAINS!»
20 дек 2021 :
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Трейлер нового фильма с COREY TAYLOR
30 окт 2021 :
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COREY TAYLOR признался в любви к ABBA
13 окт 2021 :
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COREY TAYLOR: «Я был шокирован, когда первый раз услышал METALLICA»
27 сен 2021 :
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COREY TAYLOR рассказал о своей борьбе с COVID-19
10 сен 2021 :
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Кавер-версия METALLICA от COREY TAYLOR
2 сен 2021 :
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COREY TAYLOR хочет дать джаза!
30 авг 2021 :
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COREY TAYLOR о том, как подцепил COVID-19
27 авг 2021 :
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COREY TAYLOR сдал отрицательный тест
26 авг 2021 :
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COREY TAYLOR об альбоме METALLICA "Master Of Puppets"
24 авг 2021 :
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COREY TAYLOR: «Так хреново мне никогда не было»
23 авг 2021 :
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COREY TAYLOR подцепил COVID-19
18 авг 2021 :
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COREY TAYLOR и команда раскрасились под KISS
16 авг 2021 :
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COREY TAYLOR исполнил SLIPKNOT
3 авг 2021 :
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Жена COREY TAYLOR — о смерти Джои Джордисона
3 июл 2021 :
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COREY TAYLOR: «Мне нравится в Вегасе»
15 июн 2021 :
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Фронтмен SLIPKNOT: «Мне бы очень хотелось, чтобы люди задумывались, прежде чем писать что-то в соцсетях»
4 июн 2021 :
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COREY TAYLOR исполняет песню DURAN DURAN
2 июн 2021 :
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Видео с выступления COREY TAYLOR
31 май 2021 :
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Новое видео COREY TAYLOR
26 май 2021 :
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Видео с выступления COREY TAYLOR
21 май 2021 :
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COREY TAYLOR в новом видео THE DEAD DEADS
19 май 2021 :
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COREY TAYLOR открыл тур
15 май 2021 :
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Кавер-версия CROSBY, STILLS, NASH & YOUNG от COREY TAYLOR
14 май 2021 :
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COREY TAYLOR: «А ведь LARS ULRICH был во многом прав насчёт NAPSTER»
4 май 2021 :
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COREY TAYLOR на аккордеоне
9 апр 2021 :
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Видео со съемок клипа COREY TAYLOR
2 апр 2021 :
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Новая песня COREY TAYLOR, LZZY HALE, SCOTT IAN и DAVE LOMBARDO
1 апр 2021 :
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COREY TAYLOR — о новом фильме
21 мар 2021 :
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Фронтмен SLIPKNOT — о «культуре отмены»: «Никто не идеален»
11 мар 2021 :
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Акустика от COREY TAYLOR'а
2 мар 2021 :
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COREY TAYLOR в новом видео MOONSHINE BANDITS
1 мар 2021 :
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COREY TAYLOR в новом треке MOONSHINE BANDITS
21 фев 2021 :
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Фронтмен SLIPKNOT заявил, что ненавидит новый рок
18 фев 2021 :
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COREY TAYLOR написал пять сценариев
13 фев 2021 :
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COREY TAYLOR думает о новой книге
11 фев 2021 :
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COREY TAYLOR думает о мюзикле
25 янв 2021 :
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COREY TAYLOR — о денежных вложениях
14 янв 2021 :
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COREY TAYLOR представил новое видео
6 янв 2021 :
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COREY TAYLOR хочет провести год без сладенького
30 дек 2020 :
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COREY TAYLOR вспоминает о первом случае, когда ему угрожали
24 дек 2020 :
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COREY TAYLOR: «Как будет вакцина — привьюсь!»
23 дек 2020 :
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COREY TAYLOR: «Если я собираюсь что-то делать, то делаю это от души»
14 дек 2020 :
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STEEL PANTHER feat. COREY TAYLOR может и увидеть свет
11 дек 2020 :
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COREY TAYLOR: «Я получаю выгоду от славы и без дерьма от TMZ»
9 дек 2020 :
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Анимированное видео от COREY TAYLOR
3 дек 2020 :
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Песня COREY TAYLOR выбрана в качестве официальной для WWE
1 дек 2020 :
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COREY TAYLOR снялся в хорроре
20 ноя 2020 :
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Концертное видео COREY TAYLOR
16 ноя 2020 :
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COREY TAYLOR снялся в фильме
14 ноя 2020 :
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COREY TAYLOR отыграл концерт для 12 человек
6 ноя 2020 :
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COREY TAYLOR стал первым
21 окт 2020 :
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Акустика от COREY TAYLOR
16 окт 2020 :
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Будет ли COREY TAYLOR делать тату на лице?
15 окт 2020 :
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Успехи в чартах дебютного альбома COREY TAYLOR
9 окт 2020 :
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Фрагмент выступления COREY TAYLOR
7 окт 2020 :
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COREY TAYLOR — о разделении творчества
5 окт 2020 :
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COREY TAYLOR исполняет хит MOTÖRHEAD
4 окт 2020 :
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COREY TAYLOR: «Трамп не очень может управлять страной»
28 сен 2020 :
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Новое видео COREY TAYLOR
17 сен 2020 :
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COREY TAYLOR — тем, кто призывает не носить маски: «Об...сь!»
16 сен 2020 :
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Кавер-версия ELVIS COSTELLO от COREY TAYLOR
4 сен 2020 :
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Почему именно сейчас? Отвечает COREY TAYLOR
3 сен 2020 :
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Видео с текстом от COREY TAYLOR
2 сен 2020 :
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COREY TAYLOR в акустике
26 авг 2020 :
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COREY TAYLOR: «Лейбл запретил мне петь в ANTHRAX»
20 авг 2020 :
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Новое видео COREY TAYLOR
15 авг 2020 :
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COREY TAYLOR возглавил чарт BILLBOARD
15 авг 2020 :
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COREY TAYLOR в новом треке TECH N9NE
5 авг 2020 :
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COREY TAYLOR: «Переживаю я за Канье!»
3 авг 2020 :
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COREY TAYLOR: «Мне надоело быть несчастным»
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COREY TAYLOR — о сольном альбоме: «Так классно не было с первого SLIPKNOT»
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28 июл 2020 :
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9 июл 2020 :
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COREY TAYLOR надеется на будущее рока: «Я знаю кучу молодых групп, которые играют на инструментах»
19 июн 2020 :
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COREY TAYLOR — о сольнике
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сегодня
COREY TAYLOR: «Может мне осталось лет пять таких туров»
COREY TAYLOR в интервью Rock Antenne обсудил, насколько хватит его физической формы для гастролей такой группы как SLIPKNOT:
«Пока я физически могу это делать, и пока есть люди, которые приходят на концерты, я буду продолжать это делать. Вот если качество начнет подводить, тогда я пойму, что пора сдаваться. И я уже думал об этом — я уже думал о том, что, может быть, у меня есть еще лет пять, чтобы вот так гастролировать в физическом плане. Я стараюсь заботиться о себе. Я тренируюсь, когда могу. Поездки сюда [в Европу] очень утомительны, еда ужасная, так что это мешает. Но пока я могу продолжать в том же духе, это, по крайней мере, то, что я хочу делать. Так что, да, все так, как есть».
Отвечая на вопрос, чувствуют ли его товарищи по группе то же самое, что и он, по поводу прекращения существования SLIPKNOT, он сказал:
«Если бы они хотели продолжать, а я хотел бы уйти на пенсию, я бы помог им найти кого-нибудь, если честно. Эта группа всегда была больше, чем сумма ее частей. И было трудно двигаться дальше без Пола [Грея, покойного басиста SLIPKNOT]. Было тяжело, когда нам пришлось расстаться с Джо [барабанщиком Джоуи Джордисоном, покойным барабанщиком SLIPKNOT]. Всегда было тяжело, когда оригинальная девятка переставала быть оригинальной девяткой, но в то же время те, кто здесь, здесь потому, что нам это нравится, и мы всегда что-то получали от этого.
Я говорил это с самого первого дня - если бы я не хотел заниматься SLIPKNOT, я бы этого не делал. И я думаю, что доказал это. Причина, по которой я остаюсь здесь, заключается в том, что я хочу это делать. В моем сердце и в моей душе все еще есть что-то, что нуждается в этом. Я не знаю, хорошо это или плохо. Очевидно, что психотерапия поможет мне справиться с этим дерьмом. Но в то же время... такое бывает раз в жизни, чувак».
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