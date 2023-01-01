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Corey Taylor

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COREY TAYLOR: «Может мне осталось лет пять таких туров»



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COREY TAYLOR в интервью Rock Antenne обсудил, насколько хватит его физической формы для гастролей такой группы как SLIPKNOT:

«Пока я физически могу это делать, и пока есть люди, которые приходят на концерты, я буду продолжать это делать. Вот если качество начнет подводить, тогда я пойму, что пора сдаваться. И я уже думал об этом — я уже думал о том, что, может быть, у меня есть еще лет пять, чтобы вот так гастролировать в физическом плане. Я стараюсь заботиться о себе. Я тренируюсь, когда могу. Поездки сюда [в Европу] очень утомительны, еда ужасная, так что это мешает. Но пока я могу продолжать в том же духе, это, по крайней мере, то, что я хочу делать. Так что, да, все так, как есть».

Отвечая на вопрос, чувствуют ли его товарищи по группе то же самое, что и он, по поводу прекращения существования SLIPKNOT, он сказал:

«Если бы они хотели продолжать, а я хотел бы уйти на пенсию, я бы помог им найти кого-нибудь, если честно. Эта группа всегда была больше, чем сумма ее частей. И было трудно двигаться дальше без Пола [Грея, покойного басиста SLIPKNOT]. Было тяжело, когда нам пришлось расстаться с Джо [барабанщиком Джоуи Джордисоном, покойным барабанщиком SLIPKNOT]. Всегда было тяжело, когда оригинальная девятка переставала быть оригинальной девяткой, но в то же время те, кто здесь, здесь потому, что нам это нравится, и мы всегда что-то получали от этого.

Я говорил это с самого первого дня - если бы я не хотел заниматься SLIPKNOT, я бы этого не делал. И я думаю, что доказал это. Причина, по которой я остаюсь здесь, заключается в том, что я хочу это делать. В моем сердце и в моей душе все еще есть что-то, что нуждается в этом. Я не знаю, хорошо это или плохо. Очевидно, что психотерапия поможет мне справиться с этим дерьмом. Но в то же время... такое бывает раз в жизни, чувак».




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