COREY TAYLOR : «Я был шокирован, когда первый раз услышал METALLICA»



COREY TAYLOR в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, какое влияние на него оказал «Чёрный альбом» METALLICA:



«Я был шокирован, когда впервые его услышал. Я был как раз из тех подростков, которые ждали услышать что-то в духе "…And Justice For All". И я помню, как услышал "Enter Sandman", — он звучал повсеместно!



Если вернуться в прошлое, мы были потрясены синглом, но от альбома мы ожидали большего. И он с годами вырос для меня до такой степени, что я могу слушать его сейчас и ценить этот альбом так же, как и первые четыре альбома. Вы можете проследить эволюцию. И, возможно, это зрелость. Потому что тогда мы были молодыми и были грёбаными м*даками. Он не звучит как "Creeping Death" или что-то в этом роде. Это была одна из тех тем, где всё было по-другому, а мы в то время не знали, как относиться к "другому", особенно для группы такого уровня. А потом, чем больше внимания к ним уделялось, тем меньше они чувствовали себя "нашими", — их у нас забирали. И я думаю, что именно поэтому среди нас, поклонников металла, некоторое время была такая анти-METALLICA. Я никогда не отворачивался от них, но я определённо искал что-то другое. Потому что это не казалось таким особенным и таким специфически нашим. Но это было просто моё детство. Они были одной из моих любимых групп, поэтому я оценивал их как таковых. Но только когда я стал немного старше, я действительно вернулся назад и начал слушать этот альбом снова. И я подумал: "Чёрт, чувак. Эта вещь действительно хороша". И даже не синглы, потому что эти синглы заиграны до тошноты; они были, мать их, повсюду. "Holier Than Thou" — моя любимая песня на этом альбоме. "The Struggle Within" выдержала испытание временем... И я думаю, что если взглянуть на это в перспективе того, к чему они шли, всё становится понятным; это был недостающий кусок. И они заслужили каждую каплю своего успеха».































