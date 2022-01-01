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*Новое видео SCORPIONS 16
*Гитарист KK'S PRIEST — о своей роли в создании хэви-металла 13
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Corey Taylor

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COREY TAYLOR опять наехал на Канье Уэста



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COREY TAYLOR осудил Канье Уэста за объявление о том, что его новый альбом "Donda 2" будет выпущен исключительно на проприетарных потоковых устройствах рэпера стоимостью 200 долларов, размером с хоккейную шайбу, которые позволяют пользователям делать ремиксы песен во время прослушивания.

Канье выпустил четыре трека "Donda 2" на своем Stem Player 23 февраля после вечеринки и живого выступления в Майами накануне вечером. На следующий день он выпустил еще 12 песен, назвав 16-трековую коллекцию "Miami Version".

В одном из недавних интервью Corey сказал:

«Это все равно, что выпустить все детали для автомобиля и разослать их по домам людей: "Вы получили бесплатную машину, теперь вы должны понять, как собрать эту чертову штуку. Ты предполагаешь, что у аудитории есть доступ и те же технологии, что и у тебя, но ты просто гребаный идиот, раз так поступаешь. Ты серьезно? Это так не работает. Мысль о том, что это умный поступок, просто показывает, насколько Канье Уэст запутался и оторвался от своей гребаной реальности.

Когда у тебя столько денег и столько людей вокруг тебя говорят тебе именно то, что ты хочешь услышать, твое представление о реальности просто вылетает в гребаное окно».

Говоря о высокой цене "Donda 2", Corey отметил, что инфляция во всем мире "охрененная", и добавил:

«Люди не могут позволить себе свои гребаные квартиры, черт возьми. Это неправильно. Это просто так напыщенно и нелепо.

Если бы мы [SLIPKNOT] сделали это, нас бы демонизировали, но я гарантирую, что люди смотрят на него как на гения, и это, б$$$ь, типа, вытащи свою голову из задницы, запиши это на CD и просто дай это людям. Если ты хочешь это сделать, скомпонуй это так, чтобы люди действительно могли это слушать. Это такая херня!»

Когда Канье впервые объявил о своем новом альбоме более трех недель назад, он написал в Instagram:

«Donda 2 будет доступен только на моей собственной платформе, Stem Player. Не на Apple, Amazon, Spotify или YouTube», добавив, что его причина сделать свою новую музыку эксклюзивной для гаджета связана с тем, как платят артистам, когда их песни транслируются на этих платформах.

«Сегодня артисты получают всего 12 процентов от тех денег, которые зарабатывает индустрия» — написал он в сопровождении клипа на песню из нового альбома. «Пришло время освободить музыку от этой деспотичной системы. Пришло время взять контроль в свои руки и создать свою собственную. Заходите на сайт stemplayer.com, чтобы сделать заказ».

COREY TAYLOR Calls KANYE WEST A 'F***ing Moron' For Making New Album Available Only On Special $200 Gadget




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