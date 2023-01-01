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*UDO DIRKSCHNEIDER: «Мой диапазон стал шире» 48
*DIRKSCHNEIDER исполняет ACCEPT 41
*JEFF YOUNG: «Что это рыжее себе вообще позволяет7» 38
*DAVID ELLEFSON: «Для Dave'a история с METALLICA дала MEGADET... 36
*Гитарист ASKING ALEXANDRIA: «Ню-металл - лучшее время для ме... 32
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Corey Taylor

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11 июл 2023 : 		 COREY TAYLOR представил новый сингл

28 июн 2023 : 		 COREY TAYLOR: «Я выпущу лучший альбом года»

21 июн 2023 : 		 COREY TAYLOR: «Не думаю, что продам права на свою музыку»

9 июн 2023 : 		 COREY TAYLOR: «Ближайший год буду раскручивать сольник»

31 май 2023 : 		 COREY TAYLOR: «Пока не сломаю шею, буду продолжать!»

28 май 2023 : 		 COREY TAYLOR: «В проектах не путаюсь!»

27 май 2023 : 		 COREY TAYLOR — о деле Эда Ширана

23 май 2023 : 		 COREY TAYLOR: «AI не место в музыке!»

16 май 2023 : 		 Новое видео COREY TAYLOR

7 май 2023 : 		 COREY TAYLOR: «ROADRUNNER RECORDS на нас просто забили»

4 май 2023 : 		 COREY TAYLOR исполнил новые песни

1 май 2023 : 		 COREY TAYLOR хочет помогать молодым

28 апр 2023 : 		 COREY TAYLOR заключил новый контракт

12 апр 2023 : 		 DEEN CASTRONOVO хотел бы поработать с COREY TAYLOR'ом

7 мар 2023 : 		 COREY TAYLOR обещает лучшую рок-пластинку года

24 фев 2023 : 		 COREY TAYLOR завершил запись альбома

25 янв 2023 : 		 COREY TAYLOR приступил к записи

8 ноя 2022 : 		 COREY TAYLOR: «Сейчас я счастлив как никогда»

5 ноя 2022 : 		 COREY TAYLOR — о трезвости

20 окт 2022 : 		 COREY TAYLOR открыл тур

19 окт 2022 : 		 COREY TAYLOR купил Famous Monsters

2 окт 2022 : 		 COREY TAYLOR о Джоуи

13 сен 2022 : 		 COREY TAYLOR и JIM ROOT думают замутить

7 сен 2022 : 		 COREY TAYLOR — о песне METALLICA "Enter Sandman": «Это "Stairway To Heaven" нашего поколения»

2 сен 2022 : 		 COREY TAYLOR начнёт запись зимой

17 июн 2022 : 		 COREY TAYLOR в новом видео KID BOOKIE
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COREY TAYLOR представил новый сингл



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COREY TAYLOR опубликовал официальное видео с текстом на песню "Post Traumatic Blues", которая взята из нового альбома "CMF2":

01. The Box
02. Post Traumatic Blues
03. Talk Sick
04. Breath Of Fresh Smoke
05. Beyond
06. We Are The Rest
07. Midnight
08. Starmate
09. Sorry Me
10. Punchline
11. Someday I'll Change Your Mind
12. All I Want Is Hate
13. Dead Flies




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