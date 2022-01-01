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TESTAMENT вернули в состав DAVE'а LOMBARDO
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BRUCE DICKINSON — о том, для чего IRON MAIDEN перед выступле...
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7
OZZY и SHARON OSBOURNE переезжают в Великобританию из-за выс...
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с
по
TESTAMENT вернули в состав DAVE'а LOMBARDO
19
Новое видео RAMMSTEIN
18
Гитарист KK'S PRIEST — о своей роли в создании хэви-металла
14
Новое видео DEEP PURPLE
10
BRUCE DICKINSON — о том, для чего IRON MAIDEN перед выступле...
8
все новости группы
Corey Taylor
США
Hard Rock
https://www.thecoreytaylor.com/
Myspace:
https://www.instagram.com/coreytaylor
Facebook:
https://www.facebook.com/TheCoreyTaylor
11 мар 2022
:
COREY TAYLOR в новом видео HO99O9
8 мар 2022
:
COREY TAYLOR опять наехал на Канье Уэста
25 фев 2022
:
Кавер-версия RED RIDER от COREY TAYLOR
15 фев 2022
:
Фрагмент нового релиза COREY TAYLOR
11 фев 2022
:
COREY TAYLOR на Dark Side
9 фев 2022
:
COREY TAYLOR выпустит сборник кавер-версий и акустику
5 фев 2022
:
COREY TAYLOR — MACHINE GUN KELLY: «Не тебе раззевать и...о на тех, кто на сцене больше 20 лет»
31 янв 2022
:
Видео полных выступлений COREY TAYLOR
23 дек 2021
:
COREY TAYLOR: «Документальный фильм о THE BEATLES — один из самых крутых, что я смотрел»
21 дек 2021
:
COREY TAYLOR: «Люблю я, знаете, ALICE IN CHAINS!»
20 дек 2021
:
Трейлер нового фильма с COREY TAYLOR
30 окт 2021
:
COREY TAYLOR признался в любви к ABBA
13 окт 2021
:
COREY TAYLOR: «Я был шокирован, когда первый раз услышал METALLICA»
27 сен 2021
:
COREY TAYLOR рассказал о своей борьбе с COVID-19
10 сен 2021
:
Кавер-версия METALLICA от COREY TAYLOR
2 сен 2021
:
COREY TAYLOR хочет дать джаза!
30 авг 2021
:
COREY TAYLOR о том, как подцепил COVID-19
27 авг 2021
:
COREY TAYLOR сдал отрицательный тест
26 авг 2021
:
COREY TAYLOR об альбоме METALLICA "Master Of Puppets"
24 авг 2021
:
COREY TAYLOR: «Так хреново мне никогда не было»
23 авг 2021
:
COREY TAYLOR подцепил COVID-19
18 авг 2021
:
COREY TAYLOR и команда раскрасились под KISS
16 авг 2021
:
COREY TAYLOR исполнил SLIPKNOT
3 авг 2021
:
Жена COREY TAYLOR — о смерти Джои Джордисона
3 июл 2021
:
COREY TAYLOR: «Мне нравится в Вегасе»
15 июн 2021
:
Фронтмен SLIPKNOT: «Мне бы очень хотелось, чтобы люди задумывались, прежде чем писать что-то в соцсетях»
4 июн 2021
:
COREY TAYLOR исполняет песню DURAN DURAN
2 июн 2021
:
Видео с выступления COREY TAYLOR
31 май 2021
:
Новое видео COREY TAYLOR
26 май 2021
:
Видео с выступления COREY TAYLOR
21 май 2021
:
COREY TAYLOR в новом видео THE DEAD DEADS
19 май 2021
:
COREY TAYLOR открыл тур
15 май 2021
:
Кавер-версия CROSBY, STILLS, NASH & YOUNG от COREY TAYLOR
14 май 2021
:
COREY TAYLOR: «А ведь LARS ULRICH был во многом прав насчёт NAPSTER»
4 май 2021
:
COREY TAYLOR на аккордеоне
9 апр 2021
:
Видео со съемок клипа COREY TAYLOR
2 апр 2021
:
Новая песня COREY TAYLOR, LZZY HALE, SCOTT IAN и DAVE LOMBARDO
1 апр 2021
:
COREY TAYLOR — о новом фильме
21 мар 2021
:
Фронтмен SLIPKNOT — о «культуре отмены»: «Никто не идеален»
11 мар 2021
:
Акустика от COREY TAYLOR'а
2 мар 2021
:
COREY TAYLOR в новом видео MOONSHINE BANDITS
1 мар 2021
:
COREY TAYLOR в новом треке MOONSHINE BANDITS
21 фев 2021
:
Фронтмен SLIPKNOT заявил, что ненавидит новый рок
18 фев 2021
:
COREY TAYLOR написал пять сценариев
13 фев 2021
:
COREY TAYLOR думает о новой книге
11 фев 2021
:
COREY TAYLOR думает о мюзикле
25 янв 2021
:
COREY TAYLOR — о денежных вложениях
14 янв 2021
:
COREY TAYLOR представил новое видео
6 янв 2021
:
COREY TAYLOR хочет провести год без сладенького
30 дек 2020
:
COREY TAYLOR вспоминает о первом случае, когда ему угрожали
24 дек 2020
:
COREY TAYLOR: «Как будет вакцина — привьюсь!»
23 дек 2020
:
COREY TAYLOR: «Если я собираюсь что-то делать, то делаю это от души»
14 дек 2020
:
STEEL PANTHER feat. COREY TAYLOR может и увидеть свет
11 дек 2020
:
COREY TAYLOR: «Я получаю выгоду от славы и без дерьма от TMZ»
9 дек 2020
:
Анимированное видео от COREY TAYLOR
3 дек 2020
:
Песня COREY TAYLOR выбрана в качестве официальной для WWE
1 дек 2020
:
COREY TAYLOR снялся в хорроре
20 ноя 2020
:
Концертное видео COREY TAYLOR
16 ноя 2020
:
COREY TAYLOR снялся в фильме
14 ноя 2020
:
COREY TAYLOR отыграл концерт для 12 человек
6 ноя 2020
:
COREY TAYLOR стал первым
21 окт 2020
:
Акустика от COREY TAYLOR
16 окт 2020
:
Будет ли COREY TAYLOR делать тату на лице?
15 окт 2020
:
Успехи в чартах дебютного альбома COREY TAYLOR
9 окт 2020
:
Фрагмент выступления COREY TAYLOR
7 окт 2020
:
COREY TAYLOR — о разделении творчества
5 окт 2020
:
COREY TAYLOR исполняет хит MOTÖRHEAD
4 окт 2020
:
COREY TAYLOR: «Трамп не очень может управлять страной»
28 сен 2020
:
Новое видео COREY TAYLOR
17 сен 2020
:
COREY TAYLOR — тем, кто призывает не носить маски: «Об...сь!»
16 сен 2020
:
Кавер-версия ELVIS COSTELLO от COREY TAYLOR
4 сен 2020
:
Почему именно сейчас? Отвечает COREY TAYLOR
3 сен 2020
:
Видео с текстом от COREY TAYLOR
2 сен 2020
:
COREY TAYLOR в акустике
26 авг 2020
:
COREY TAYLOR: «Лейбл запретил мне петь в ANTHRAX»
20 авг 2020
:
Новое видео COREY TAYLOR
15 авг 2020
:
COREY TAYLOR возглавил чарт BILLBOARD
15 авг 2020
:
COREY TAYLOR в новом треке TECH N9NE
5 авг 2020
:
COREY TAYLOR: «Переживаю я за Канье!»
3 авг 2020
:
COREY TAYLOR: «Мне надоело быть несчастным»
31 июл 2020
:
COREY TAYLOR — о сольном альбоме: «Так классно не было с первого SLIPKNOT»
30 июл 2020
:
TECH N9NE и KID BOOKIE в новом видео COREY TAYLOR
28 июл 2020
:
TECH N9NE и KID BOOKIE в новом сингле COREY TAYLOR
9 июл 2020
:
COREY TAYLOR надеется на будущее рока: «Я знаю кучу молодых групп, которые играют на инструментах»
19 июн 2020
:
COREY TAYLOR — о сольнике
11 мар 2022
COREY TAYLOR в новом видео HO99O9
COREY TAYLOR принял участие в новом видео HO99O9 "Bite My Face".
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Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).