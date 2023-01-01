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Corey Taylor

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Видео с выступления COREY TAYLOR



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Видео с выступления COREY TAYLOR, которое состоялось 18 ноября в Poppodium 013, Tilburg, Netherlands, доступно ниже.

Сет-лист:

01. Post Traumatic Blues
02. Tumult (STONE SOUR song)
03. Black Eyes Blue
04. We Are the Rest
05. Song #3 (STONE SOUR song)
06. Beyond
07. Before I Forget (SLIPKNOT song)
08. SpongeBob SquarePants Theme (Painty The Pirate & Kids cover)
09. Snuff (SLIPKNOT song)
10. 30/30-150 (STONE SOUR song)
11. Talk Sick
12. Midnight
13. Through Glass (STONE SOUR song)

Encore:

14. Duality (SLIPKNOT song)
15. Fairies Wear Boots (BLACK SABBATH cover)






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