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Видео с выступления COREY TAYLOR



Видео с выступления COREY TAYLOR, которое состоялось 18 ноября в Poppodium 013, Tilburg, Netherlands, доступно ниже.



Сет-лист:



01. Post Traumatic Blues

02. Tumult (STONE SOUR song)

03. Black Eyes Blue

04. We Are the Rest

05. Song #3 (STONE SOUR song)

06. Beyond

07. Before I Forget (SLIPKNOT song)

08. SpongeBob SquarePants Theme (Painty The Pirate & Kids cover)

09. Snuff (SLIPKNOT song)

10. 30/30-150 (STONE SOUR song)

11. Talk Sick

12. Midnight

13. Through Glass (STONE SOUR song)



Encore:



14. Duality (SLIPKNOT song)

15. Fairies Wear Boots (BLACK SABBATH cover)











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