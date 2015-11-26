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COREY TAYLOR написал пять сценариев



COREY TAYLOR в рамках недавнего интервью рассказал о том, что завершил работу над пятью сценариями:



«Я занимался несколькими фильмами и, если честно, мне это было интересно в то время, пока мы не в туре, однако ирония в том, что мы и так не можем никуда поехать. Я сделал несколько штук, и в любом сценарии, что я писал, я всегда отводил маленькую незначительную роль для себя. Сейчас я занят проектом "Zombie Versus Ninja" — название всё отражает, да. И он очень клёвый. Я занят этим с группой людей, помогающих мне со сценариями. Так что мы на связи, и я занят именно этим. И под меня есть кое-какие роли, не первого плана, где-то на периферии, чтобы люди заметили и подумали: "О, а!" Вот такое мне интересно.



На самом деле мне не интересны главные роли. Мне куда интереснее придумать истории. Для меня интересно создавать мир и видеть, как он начинает оживать благодаря актёрам. Вот это мне в кайф. Для меня всегда было интересно смотреть фильм в контексте сценария до того, что в итоге получилось».













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