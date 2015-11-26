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Corey Taylor

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18 фев 2021 : 		 COREY TAYLOR написал пять сценариев

13 фев 2021 : 		 COREY TAYLOR думает о новой книге

11 фев 2021 : 		 COREY TAYLOR думает о мюзикле

25 янв 2021 : 		 COREY TAYLOR — о денежных вложениях

14 янв 2021 : 		 COREY TAYLOR представил новое видео

6 янв 2021 : 		 COREY TAYLOR хочет провести год без сладенького

30 дек 2020 : 		 COREY TAYLOR вспоминает о первом случае, когда ему угрожали

24 дек 2020 : 		 COREY TAYLOR: «Как будет вакцина — привьюсь!»

23 дек 2020 : 		 COREY TAYLOR: «Если я собираюсь что-то делать, то делаю это от души»

14 дек 2020 : 		 STEEL PANTHER feat. COREY TAYLOR может и увидеть свет

11 дек 2020 : 		 COREY TAYLOR: «Я получаю выгоду от славы и без дерьма от TMZ»

9 дек 2020 : 		 Анимированное видео от COREY TAYLOR

3 дек 2020 : 		 Песня COREY TAYLOR выбрана в качестве официальной для WWE

1 дек 2020 : 		 COREY TAYLOR снялся в хорроре

20 ноя 2020 : 		 Концертное видео COREY TAYLOR

16 ноя 2020 : 		 COREY TAYLOR снялся в фильме

14 ноя 2020 : 		 COREY TAYLOR отыграл концерт для 12 человек

6 ноя 2020 : 		 COREY TAYLOR стал первым

21 окт 2020 : 		 Акустика от COREY TAYLOR

16 окт 2020 : 		 Будет ли COREY TAYLOR делать тату на лице?

15 окт 2020 : 		 Успехи в чартах дебютного альбома COREY TAYLOR

9 окт 2020 : 		 Фрагмент выступления COREY TAYLOR

7 окт 2020 : 		 COREY TAYLOR — о разделении творчества

5 окт 2020 : 		 COREY TAYLOR исполняет хит MOTÖRHEAD

4 окт 2020 : 		 COREY TAYLOR: «Трамп не очень может управлять страной»

28 сен 2020 : 		 Новое видео COREY TAYLOR
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COREY TAYLOR написал пять сценариев



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COREY TAYLOR в рамках недавнего интервью рассказал о том, что завершил работу над пятью сценариями:

«Я занимался несколькими фильмами и, если честно, мне это было интересно в то время, пока мы не в туре, однако ирония в том, что мы и так не можем никуда поехать. Я сделал несколько штук, и в любом сценарии, что я писал, я всегда отводил маленькую незначительную роль для себя. Сейчас я занят проектом "Zombie Versus Ninja" — название всё отражает, да. И он очень клёвый. Я занят этим с группой людей, помогающих мне со сценариями. Так что мы на связи, и я занят именно этим. И под меня есть кое-какие роли, не первого плана, где-то на периферии, чтобы люди заметили и подумали: "О, а!" Вот такое мне интересно.

На самом деле мне не интересны главные роли. Мне куда интереснее придумать истории. Для меня интересно создавать мир и видеть, как он начинает оживать благодаря актёрам. Вот это мне в кайф. Для меня всегда было интересно смотреть фильм в контексте сценария до того, что в итоге получилось».

COREY TAYLOR Has Completed Five Movie Scripts





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

CosmicBear


18 фев 2021, 17:23		Стахановец


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