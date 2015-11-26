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COREY TAYLOR — о сольном альбоме: «Так классно не было с первого SLIPKNOT»



COREY TAYLOR выпустит второго октября на Roadrunner Records дебютный сольный альбом "CMFT". В недавней беседе с Kerrang! он рассказал об создании альбома:



«Мне нравится то, что я делал в прошлом, мне нравятся проекты, к которым я был неравнодушен, но это, честно говоря, пожалуй? самый увлекательный альбом, который я сделал со времён первого диска SLIPKNOT. Мы делали его вместе. Я не чувствовал ничего подобного очень долгое время, чувак. Люди растут порознь, отношения становятся противоречивыми... Люди иногда перестают нравиться друг другу в определённых группах, понимаешь? Но с этим всё было совсем по-другому, потому что все мы дружили до этого. Мы просто играли вместе, а потом образовали группу вокруг этой дружбы, и это всё по-настоящему оживило процесс.



И работа над альбомом однозначно заставила меня снова высоко оценить то, что я делаю музыку».

























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