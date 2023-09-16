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Corey Taylor

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Новый альбом COREY TAYLOR доступен для прослушивания



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COREY TAYLOR опубликовал для прослушивания новую сольную работу "CMF2"




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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16 сен 2023
gravitgroove
Это как Papa Roach, но только от Коpи. Соло в тpеке вызывает жалость.

просмотров: 228

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