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*Немецкой BIG 4 быть! 40
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Я активистка, а уже затем музыкант» 38
*DAVE MUSTAINE считает свой период в METALLICA замечательным 33
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Corey Taylor

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COREY TAYLOR о туре PANTERA: «Они оправдывают ожидания»



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Corey Taylor обсудил свою точку зрения на возвращение PANTERA во время появления в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk". На вопрос о том, удалось ли ему побывать на выступлении нового состава PANTERA, Corey ответил:

«Я видел их на фестивале Graspop Metal Meeting в Бельгии в июне. Они выступали прямо перед нами на Graspop в этом году. И я не видел их, когда они играли с нами в Южной Америке в декабре прошлого года, потому что мы прилетали и улетали, так что я не смог увидеть их во время того тура по Южной Америке. Но на Graspop я и моя жена Alicia прибежали смотреть их выступление прямо от пульта. И я был в восторге. Мои ожидания были очень высоки, и они звучали невероятно. Я был в восторге. Наверное, есть куча фэн-видео, где я пою вместе с ними и прыгаю как идиот. Я был в восторге, и они звучали просто здорово. Фил выглядит отлично. Он отлично отрывается.

Мы все знаем их историю, и здорово видеть, как они выходят на сцену, и чувствовать ту позитивную энергию, которой не было так давно. Я испытываю яркие эмоции по этому поводу. Мне было очень приятно видеть, как наши приятели — и это абсолютная правда — они оправдывают ожидания. Они звучат здорово».




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