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COREY TAYLOR думает о мюзикле



COREY TAYLOR в рамках беседы с Talkulture рассказал о том, что думает о создании мюзикла:



«Это был бы как настоящий мюзикл, а не как "Spamalot" от Монти Пайтон или что-то в этом роде. Потому что у меня появилась привычка создавать концептуальные альбомы, так что я знаю, как связать историю воедино. И я начал думать о том, чтобы написать мюзикл, основанный на жизни людей, с которыми я провёл большую часть своих 20 лет в Де-Мойне [Айова], — таких, как моя команда, как мы все нашли друг друга, как неудачники собрались вместе и нашли друг друга, и как мы отчасти спасли друг друга.



Нас всех объединили проблемы эмоционального насилия и пренебрежения, но мы не зналиэж как они называются. Единственное, что спасло нас, — что собравшись вместе, мы почувствовали, что уже не одиноки. И это заставило нас ощутить, что если бы у нас была поддержка, друзья, с кем можно было бы поговорить на разные темы, то, быть может, нам было бы легче со всем справиться. В то время на меня влияло абсолютно всё — столько новой музыки, столько новой литературы, столько разных фильмов. Это и заложило основы того, кем я стал на текущий момент.



Так что это идея, над которой я размышляю. Потому что я разиня, я не знаю, смогу ли я когда-нибудь это осуществить. Но сейчас я к этому тяготею куда больше, чем лет десять назад, когда мне впервые пришла подобная мысль. И сейчас я стал куда более уверенно играть на фортепиано — на том инструменте, на котором я хотел бы создать это произведение. Это ещё один продукт страсти, посмотрим, выйдет ли что-то или нет».













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