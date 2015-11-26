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Corey Taylor

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11 фев 2021 : 		 COREY TAYLOR думает о мюзикле

25 янв 2021 : 		 COREY TAYLOR — о денежных вложениях

14 янв 2021 : 		 COREY TAYLOR представил новое видео

6 янв 2021 : 		 COREY TAYLOR хочет провести год без сладенького

30 дек 2020 : 		 COREY TAYLOR вспоминает о первом случае, когда ему угрожали

24 дек 2020 : 		 COREY TAYLOR: «Как будет вакцина — привьюсь!»

23 дек 2020 : 		 COREY TAYLOR: «Если я собираюсь что-то делать, то делаю это от души»

14 дек 2020 : 		 STEEL PANTHER feat. COREY TAYLOR может и увидеть свет

11 дек 2020 : 		 COREY TAYLOR: «Я получаю выгоду от славы и без дерьма от TMZ»

9 дек 2020 : 		 Анимированное видео от COREY TAYLOR

3 дек 2020 : 		 Песня COREY TAYLOR выбрана в качестве официальной для WWE

1 дек 2020 : 		 COREY TAYLOR снялся в хорроре

20 ноя 2020 : 		 Концертное видео COREY TAYLOR

16 ноя 2020 : 		 COREY TAYLOR снялся в фильме

14 ноя 2020 : 		 COREY TAYLOR отыграл концерт для 12 человек

6 ноя 2020 : 		 COREY TAYLOR стал первым

21 окт 2020 : 		 Акустика от COREY TAYLOR

16 окт 2020 : 		 Будет ли COREY TAYLOR делать тату на лице?

15 окт 2020 : 		 Успехи в чартах дебютного альбома COREY TAYLOR

9 окт 2020 : 		 Фрагмент выступления COREY TAYLOR

7 окт 2020 : 		 COREY TAYLOR — о разделении творчества

5 окт 2020 : 		 COREY TAYLOR исполняет хит MOTÖRHEAD

4 окт 2020 : 		 COREY TAYLOR: «Трамп не очень может управлять страной»

28 сен 2020 : 		 Новое видео COREY TAYLOR

17 сен 2020 : 		 COREY TAYLOR — тем, кто призывает не носить маски: «Об...сь!»

16 сен 2020 : 		 Кавер-версия ELVIS COSTELLO от COREY TAYLOR
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COREY TAYLOR думает о мюзикле



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COREY TAYLOR в рамках беседы с Talkulture рассказал о том, что думает о создании мюзикла:

«Это был бы как настоящий мюзикл, а не как "Spamalot" от Монти Пайтон или что-то в этом роде. Потому что у меня появилась привычка создавать концептуальные альбомы, так что я знаю, как связать историю воедино. И я начал думать о том, чтобы написать мюзикл, основанный на жизни людей, с которыми я провёл большую часть своих 20 лет в Де-Мойне [Айова], — таких, как моя команда, как мы все нашли друг друга, как неудачники собрались вместе и нашли друг друга, и как мы отчасти спасли друг друга.

Нас всех объединили проблемы эмоционального насилия и пренебрежения, но мы не зналиэж как они называются. Единственное, что спасло нас, — что собравшись вместе, мы почувствовали, что уже не одиноки. И это заставило нас ощутить, что если бы у нас была поддержка, друзья, с кем можно было бы поговорить на разные темы, то, быть может, нам было бы легче со всем справиться. В то время на меня влияло абсолютно всё — столько новой музыки, столько новой литературы, столько разных фильмов. Это и заложило основы того, кем я стал на текущий момент.

Так что это идея, над которой я размышляю. Потому что я разиня, я не знаю, смогу ли я когда-нибудь это осуществить. Но сейчас я к этому тяготею куда больше, чем лет десять назад, когда мне впервые пришла подобная мысль. И сейчас я стал куда более уверенно играть на фортепиано — на том инструменте, на котором я хотел бы создать это произведение. Это ещё один продукт страсти, посмотрим, выйдет ли что-то или нет».

COREY TAYLOR Is





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