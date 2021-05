сегодня



COREY TAYLOR в новом видео THE DEAD DEADS



"Murder Ballad II", новое видео группы THE DEAD DEADS feat. COREY TAYLOR, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Tell Your Girls It's Alright", выходящего 20 августа на Rumble Records.



Трек-лист:



01. Sea Beast



02. Thinkers And Preyers



03. First Tooth



04. Hey Girlfriend



05. Dead Inside



06. Murder Ballad II (with Corey Taylor)



07. Wait And See



08. In For Blood



09. Murder And Ballad II Reprise



10. Deal With Me



11. Out Of The Sky



12. Cure For Life



13. Wounded Without Wounds



14. What It Is



15. Golden Showers



16. Hearsay



















