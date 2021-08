16 авг 2021



COREY TAYLOR исполнил SLIPKNOT



COREY TAYLOR впервые исполнил композицию SLIPKNOT "Wait And Bleed" со своей сольной командой на концерте, состоявшемся двенадцатого августа в Fargo Brewing Company, Fargo, North Dakota, а также на шоу 13 августа в The District, Sioux Falls, South Dakota. Видео доступно ниже.



Сет-лист:



"HWY 666"

"Meine Lux"

"Halfway Down"

"Tired" (Stone Sour)

"Samantha's Gone"

"Absolute Zero" (Stone Sour)

"Snuff" (Slipknot)

"Wait And Bleed" (Slipknot - first time with CMFT band)

"Made of Scars" (Stone Sour)

"Bother" (Stone Sour)

"Through Glass" (Stone Sour)

"Black Eyes Blue"



Encore:

"European Tour Bus Bathroom Song"

"On the Dark Side" (John Cafferty & the Beaver Brown Band)

"CMFT Must Be Stopped"































