Успехи в чартах дебютного альбома COREY TAYLOR



Дебютная работа COREY TAYLOR'a CMFT попала на первую строчку Billboard’s “Current Hard Rock Albums”, стала второй в чартах “Current Rock Albums”, шестой в “Vinyl Albums” и девятой в “Top Albums”. Кроме того, в Австралии и Германии пластинка вошла в десятку лучших, а Великобритании и Японии в двадцатку.



Трек-лист:



"HWY 666"

"Black Eyes Blue"

"Samantha’s Gone"

"Meine Lux"

"Halfway Down"

"Silverfish"

"Kansas"

"Culture Head"

"Everybody Dies On My Birthday"

"The Maria Fire"

"Home"

"CMFT Must Be Stopped" (Feat. Tech N9ne & Kid Bookie)

"European Tour Bus Bathroom Song"







