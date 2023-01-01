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COREY TAYLOR заключил новый контракт



COREY TAYLOR сообщил, что заключил контракт с BMG на издание нового альбома "CMF2", выход которого намечен на этот год:



«Я хотел поработать с ними, потому что они проявили огромную заинтересованность в работе со мной, и они продолжают поддерживать огонь рока, панка и металла на протяжении последних лет».







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