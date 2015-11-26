Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист HELLOWEEN: «Мы потеряли огромную часть музыкальной ... 262
*WACKEN OPEN AIR всё. В 2021-м 48
*DAVID ELLEFSON знал об увольнении из MEGADETH за десять дней... 42
*Новая песня DARKTHRONE 39
*Лучший рифф у LED ZEPPELIN 17
[= ||| все новости группы



*

Corey Taylor

*



15 июн 2021 : 		 Фронтмен SLIPKNOT: «Мне бы очень хотелось, чтобы люди задумывались, прежде чем писать что-то в соцсетях»

4 июн 2021 : 		 COREY TAYLOR исполняет песню DURAN DURAN

2 июн 2021 : 		 Видео с выступления COREY TAYLOR

31 май 2021 : 		 Новое видео COREY TAYLOR

26 май 2021 : 		 Видео с выступления COREY TAYLOR

21 май 2021 : 		 COREY TAYLOR в новом видео THE DEAD DEADS

19 май 2021 : 		 COREY TAYLOR открыл тур

15 май 2021 : 		 Кавер-версия CROSBY, STILLS, NASH & YOUNG от COREY TAYLOR

14 май 2021 : 		 COREY TAYLOR: «А ведь LARS ULRICH был во многом прав насчёт NAPSTER»

4 май 2021 : 		 COREY TAYLOR на аккордеоне

9 апр 2021 : 		 Видео со съемок клипа COREY TAYLOR

2 апр 2021 : 		 Новая песня COREY TAYLOR, LZZY HALE, SCOTT IAN и DAVE LOMBARDO

1 апр 2021 : 		 COREY TAYLOR — о новом фильме

21 мар 2021 : 		 Фронтмен SLIPKNOT — о «культуре отмены»: «Никто не идеален»

11 мар 2021 : 		 Акустика от COREY TAYLOR'а

2 мар 2021 : 		 COREY TAYLOR в новом видео MOONSHINE BANDITS

1 мар 2021 : 		 COREY TAYLOR в новом треке MOONSHINE BANDITS

21 фев 2021 : 		 Фронтмен SLIPKNOT заявил, что ненавидит новый рок

18 фев 2021 : 		 COREY TAYLOR написал пять сценариев

13 фев 2021 : 		 COREY TAYLOR думает о новой книге

11 фев 2021 : 		 COREY TAYLOR думает о мюзикле

25 янв 2021 : 		 COREY TAYLOR — о денежных вложениях

14 янв 2021 : 		 COREY TAYLOR представил новое видео

6 янв 2021 : 		 COREY TAYLOR хочет провести год без сладенького

30 дек 2020 : 		 COREY TAYLOR вспоминает о первом случае, когда ему угрожали

24 дек 2020 : 		 COREY TAYLOR: «Как будет вакцина — привьюсь!»
Показать далее
| - |

|||| 15 июн 2021

Фронтмен SLIPKNOT: «Мне бы очень хотелось, чтобы люди задумывались, прежде чем писать что-то в соцсетях»



*
zoom
*
* *
Фронтмена SLIPKNOT и STONE SOUR Corey Taylor'a, которого часто называют «Великим болтуном» из-за его откровенных политических взглядов, спросили в новом интервью общенациональному радиошоу Full Metal Jackie, что его больше всего удивляет в том, что некоторые считают его арбитром рациональности и разума, на что он ответил:

«Больше всего меня удивляет то, что многие люди не могут прийти к этому сами. В этой стране — да и во всём мире — определённо существует вакуум здравого смысла. И я думаю, что это происходит из-за необходимости принять практически социальный хаос. Люди привыкли чувствовать себя комфортно только тогда, когда происходит драма, а это очень токсично. Мы распространяем эту токсичность среди людей, и она может быть излечена только тогда, когда люди скажут: "Чувак, это не нужно в моей жизни". Поэтому именно это и поражает меня — то, что люди ищут это в половине случаев. Они ищут это или сидят и превращают это в повод для шуток, пока это действительно не повлияет на их жизнь. И тогда они говорят: "О, в этом нет ничего смешного".

В девяти случаях из десяти я очень злюсь, когда оказываюсь прав, если честно. Особенно когда речь идёт о социальных сетях и социальных ситуациях, о том, как люди начинают себя вести в той или иной ситуации, никто не может сделать шаг в наши дни без того, чтобы кто-либо не разозлился. И это просто смешно.
Мне бы очень хотелось, чтобы люди задумывались, прежде чем писать что-то в Твиттере, или думали, прежде чем просто писать, или думали, прежде чем реагировать или говорить что-то нелепое в комментариях. Я о том, что надо просто подумать. Просто остановитесь на секунду и воспользуйтесь своим чёртовым мозгом. А если у вас его нет? Не публикуйте. Это так просто».

COREY TAYLOR:





Like!+5Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 454

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом