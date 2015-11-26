15 июн 2021



Фронтмен SLIPKNOT: «Мне бы очень хотелось, чтобы люди задумывались, прежде чем писать что-то в соцсетях»



Фронтмена SLIPKNOT и STONE SOUR Corey Taylor'a, которого часто называют «Великим болтуном» из-за его откровенных политических взглядов, спросили в новом интервью общенациональному радиошоу Full Metal Jackie, что его больше всего удивляет в том, что некоторые считают его арбитром рациональности и разума, на что он ответил:



«Больше всего меня удивляет то, что многие люди не могут прийти к этому сами. В этой стране — да и во всём мире — определённо существует вакуум здравого смысла. И я думаю, что это происходит из-за необходимости принять практически социальный хаос. Люди привыкли чувствовать себя комфортно только тогда, когда происходит драма, а это очень токсично. Мы распространяем эту токсичность среди людей, и она может быть излечена только тогда, когда люди скажут: "Чувак, это не нужно в моей жизни". Поэтому именно это и поражает меня — то, что люди ищут это в половине случаев. Они ищут это или сидят и превращают это в повод для шуток, пока это действительно не повлияет на их жизнь. И тогда они говорят: "О, в этом нет ничего смешного".



В девяти случаях из десяти я очень злюсь, когда оказываюсь прав, если честно. Особенно когда речь идёт о социальных сетях и социальных ситуациях, о том, как люди начинают себя вести в той или иной ситуации, никто не может сделать шаг в наши дни без того, чтобы кто-либо не разозлился. И это просто смешно.

Мне бы очень хотелось, чтобы люди задумывались, прежде чем писать что-то в Твиттере, или думали, прежде чем просто писать, или думали, прежде чем реагировать или говорить что-то нелепое в комментариях. Я о том, что надо просто подумать. Просто остановитесь на секунду и воспользуйтесь своим чёртовым мозгом. А если у вас его нет? Не публикуйте. Это так просто».







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