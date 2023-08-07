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Corey Taylor

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COREY TAYLOR: «Не готов петь под фанеру»



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Во время участия в выпуске подкаста "Wild Ride!" фронтмен SLIPKNOT и STONE SOUR Corey Taylor рассказал о том, что даже лучшие концертные исполнители иногда допускают ошибки:

«Бывали моменты на концертах, когда я начинал петь, а потом просто впадал в ступор... Я смеялся и начинал исполнение заново.

Я про себя думал: "Чёрт!" В этот момент это всё, что ты можешь сделать... И это даёт людям понять, что всё по-настоящему. Многие либо играют под клик-трек, либо не играют вообще, и это просто механическое движение для них, в этом нет никакой энергетики.

В этом нет сердца. Хип-хоп-сообщество получает поблажки, потому что обычно они включают трек, а затем начинают под него читать. Но можно услышать и двойной трек, так что вы знаете, что поют по-настоящему, поют вживую, просто подпевая самим себе с записи. Однако в моём жанре есть люди, которые не только используют кучу Pro Tools, но и физически не поют».

По поводу групп, которые используют фонограмму во время живых выступлений, Corey сказал:

«Я не должен на них наезжать, потому что некоторые мои друзья используют фонограмму, и они используют её по той причине, что это их мир, это их правда. Но я — ни за что. Я не смогу этого сделать.

Когда STONE SOUR выпустили два концептуальных альбома из серии "House of Gold & Bones", мы использовали дополнительные треки в некоторых случаях во время выступлений. Разумеется, все гитары были настоящими, барабаны — настоящими, вокал — настоящим, бас — настоящим, но мы использовали треки для некоторых оркестровых элементов и некоторых соединительных фрагментов. Потому что всё это должно было быть связано в единое целое. И быть заложниками этого ощущения нелегко, я как будто терял себя... Я говорил: "Надо завязывать с этой фигнёй".

Я ненавижу петь под клик-трек. Я ненавижу быть привязанным к чему-либо... Потому что часть удовольствия от живых выступлений — это борьба двух противоположностей. Например, ты можешь сказать, что кто-то входит в раж, потому что песня становится чертовски быстрее, чем оригинал. Музыканты просто окунаются в неё, делают её тяжелее или медленнее. По-моему, в этом и есть весь смысл живого исполнения, потому что ты чувствуешь музыку. Они ощущают этот момент, и невозможно отрицать, что они играют по-настоящему. И в этом, на мой взгляд, вся прелесть живого исполнения».




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7 авг 2023
Red One
Кори и в этом хорош

просмотров: 377

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