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Corey Taylor

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|||| 7 май 2023

COREY TAYLOR: «ROADRUNNER RECORDS на нас просто забили»



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COREY TAYLOR в рамках недавней беседы рассказал об ощущениях свободного агента как в сольном творчестве, так и в плане групп после ухода с ROADRUNNER RECORDS:

«Честно говоря, ощущения дикие и странные, именно так. Но есть и такой момент... и даже после всех этих лет, для меня это тоже пугающий этап. Ты, типа, "Вот же б$$$ь". Это похоже на то, что ты не начинаешь все сначала, но теперь тебе приходится устанавливать связи с совершенно новой группой людей. Но самое замечательное в BMG - это то, как они относятся ко всему, что я делаю, и ко всему, что я умею сам. Это освежает, потому что, наверное, около 10 лет Roadrunner не был таким. Roadrunner был полностью противоположен, когда дело доходило до подобных вещей. Они просто превратились в компанию, которую мы больше не узнавали. Поэтому, когда подошел срок нашего контракта, мы сказали: "1-800 See ya! Хватит с нас". Потому что они превратились в кучку людей, которых мы не знали».

Уточняя, когда произошел переломный момент в его отношениях с Roadrunner, Corey сказал:

«Они провели массовое увольнение в 2012 году. Это было "великое увольнение". Они уволили всех, кого мы знали, всех, с кем мы начинали... Ушел Йонас [Нахсин], президент. К тому времени ушел и Сис [Весселс], старый владелец. Так Roadrunner превратилась из гигантской металлической компании в проходной двор Warner Brothers. Я видел это своими глазами. Мне просто хотелось сказать: "Ух ты! Куда это все делось?" Они стали владельцами каталога. И на этом все закончилось. Им было все равно. А тем, кто остался, было наплевать на нас. Так что мы должны были принять вызов. И спасибо нашей управляющей компании, 5B, потому что они реально создали вокруг нас различные отделы, чтобы помочь нам продолжать работать. Если бы не 5B, мы бы зашли в тупик, скажем так. Так что мы смогли продолжить работу, правда, почти в странной, корпоративной манере DIY.

Когда пришло время заняться моим сольным творчеством, Roadrunner почти халтурно выпустил первый альбом. Не было никакого продвижения. Это безумие, что мы вообще сделали все, что могли, даже в условиях пандемии, потому что им было все равно. И когда пришло время возобновить сотрудничество с Roadrunner, они сказали: "Если вы хотите пойти куда-то еще, мы вас держать не будем". На что я сказал: "Это все, что мне нужно было услышать, чувак. Спасибо и на этом"».




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