Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер MEGADETH: «Не думал, что Rust In Peace будет крутым» 139
*Новое видео DARK TRANQUILLITY 59
*Лидер ICED EARTH: «Matt не вернулся в группу» 52
*Новый альбом DARK TRANQUILLITY выйдет осенью 33
*NITA STRAUSS уже пять лет не берёт в рот 27
[= ||| все новости группы



*

Corey Taylor

*



17 сен 2020 : 		 COREY TAYLOR — тем, кто призывает не носить маски: «Об...сь!»

16 сен 2020 : 		 Кавер-версия ELVIS COSTELLO от COREY TAYLOR

4 сен 2020 : 		 Почему именно сейчас? Отвечает COREY TAYLOR

3 сен 2020 : 		 Видео с текстом от COREY TAYLOR

2 сен 2020 : 		 COREY TAYLOR в акустике

26 авг 2020 : 		 COREY TAYLOR: «Лейбл запретил мне петь в ANTHRAX»

20 авг 2020 : 		 Новое видео COREY TAYLOR

15 авг 2020 : 		 COREY TAYLOR возглавил чарт BILLBOARD

15 авг 2020 : 		 COREY TAYLOR в новом треке TECH N9NE

5 авг 2020 : 		 COREY TAYLOR: «Переживаю я за Канье!»

3 авг 2020 : 		 COREY TAYLOR: «Мне надоело быть несчастным»

31 июл 2020 : 		 COREY TAYLOR — о сольном альбоме: «Так классно не было с первого SLIPKNOT»

30 июл 2020 : 		 TECH N9NE и KID BOOKIE в новом видео COREY TAYLOR

28 июл 2020 : 		 TECH N9NE и KID BOOKIE в новом сингле COREY TAYLOR

9 июл 2020 : 		 COREY TAYLOR надеется на будущее рока: «Я знаю кучу молодых групп, которые играют на инструментах»

19 июн 2020 : 		 COREY TAYLOR — о сольнике
| - |

|||| сегодня

COREY TAYLOR — тем, кто призывает не носить маски: «Об...сь!»



*
zoom
*
* *
COREY TAYLOR недавно был гостем программы "Let There Be Talk" и ответил на вопрос о том, как его родной Вегас справляется с пандемией:

«Да всё вновь запылало, потому что наш мэр просто ушлёпок. Это штука будет об...ть постоянно, до момента, пока не исчезнет, чувак. Всё будет продолжаться, пока не будет вакцины или чего-то такого, что её сможет остановить.

В Вегасе всё то вверх, то вниз. Есть ещё стайка грёбаных обс...в без масок, которые тусят в казино. И есть такие люди — туристы там или посетители, или кто-то там ещё, которые крошат батон на тех, кто носит маски. И если честно, я устал терпеть — да идите вы, об...сь!

Ну не всё же делать как политическое заявление. Лучше просто быть осторожным. Лучше быть умнее. Хотите болтаться без грёбаных масок, мочите и крутите свой сраный барабан и посмотрим, сколько раз успеете нажать на кнопку. Но есть и те, кто старается предупредить распространение, и у вас нет никакого права обкладывать их своим дерьмецом — они вам ни хрена не говорили. Это же просто смешно, чувак.

Об этой всей херне никто не говорит — том факте, что некоторые просто забивают и занимаются своими делами, мусор летит пачками и грёбаное колесо продолжает раскручиваться. Может быть, если бы мы могли удержать дерьмишко в себе, то тогда всё это глобальное дерьмо бы и успокоилось!»

COREY TAYLOR Blasts Defiant Anti-Maskers:





Like!+2Dislike!-3


КомментарииСкрыть/показать 3 )

Red One


17 сен 2020, 14:23		Не понял, что такое ОБ...CЬ

sibterminator


17 сен 2020, 15:03		Кори носил маски, когда это еще не было мэйстримом.

Hellg


17 сен 2020, 15:07		В англоязычной версии статьи, заголовок звучит так: "Blasts Defiant Anti-Maskers: 'F**k You'"
А дальше можно трактовать самостоятельно.
Вот бы их свести вместе с Патриком Мамели для конструктивного диалога. Тот смотрит гораздо глубже этого субъекта.


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 570

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом