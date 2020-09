сегодня



COREY TAYLOR — тем, кто призывает не носить маски: «Об...сь!»



COREY TAYLOR недавно был гостем программы "Let There Be Talk" и ответил на вопрос о том, как его родной Вегас справляется с пандемией:



«Да всё вновь запылало, потому что наш мэр просто ушлёпок. Это штука будет об...ть постоянно, до момента, пока не исчезнет, чувак. Всё будет продолжаться, пока не будет вакцины или чего-то такого, что её сможет остановить.



В Вегасе всё то вверх, то вниз. Есть ещё стайка грёбаных обс...в без масок, которые тусят в казино. И есть такие люди — туристы там или посетители, или кто-то там ещё, которые крошат батон на тех, кто носит маски. И если честно, я устал терпеть — да идите вы, об...сь!



Ну не всё же делать как политическое заявление. Лучше просто быть осторожным. Лучше быть умнее. Хотите болтаться без грёбаных масок, мочите и крутите свой сраный барабан и посмотрим, сколько раз успеете нажать на кнопку. Но есть и те, кто старается предупредить распространение, и у вас нет никакого права обкладывать их своим дерьмецом — они вам ни хрена не говорили. Это же просто смешно, чувак.



Об этой всей херне никто не говорит — том факте, что некоторые просто забивают и занимаются своими делами, мусор летит пачками и грёбаное колесо продолжает раскручиваться. Может быть, если бы мы могли удержать дерьмишко в себе, то тогда всё это глобальное дерьмо бы и успокоилось!»













