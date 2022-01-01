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COREY TAYLOR — о любимой кавер-версии



COREY TAYLOR в рамках недавней беседы ответил на вопрос о том, какая у него любимая кавер-версия:



«Ох чувак, это очень непросто, потому что я нереально люблю делать кавер-версии и всё такое, особенно если это правильная тема и правильный диапазон — ты не выбиваешься за рамки — и с правильной обоймой людей. Или сделать что-то в акустике. Мне сложно выбрать одну. Но я, скорее всего, назвал бы 'Would?' ALICE IN CHAINS, я играл её с Jerry Cantrell'ом однажды в рамках CAMP FREDDY и, быть может, это был лучший момент моей жизни. Потому что он даже не планировал её исполнять, кое-кто с ним поговорил, и он согласился. И это было... Ух! Это по-прежнему один из самых моих любимых моментов в жизни!»







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