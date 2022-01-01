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*Старый член вернулся в MEGADETH 19
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Corey Taylor

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6 июн 2022 : 		 COREY TAYLOR — о любимой кавер-версии

16 май 2022 : 		 COREY TAYLOR в акустике

15 апр 2022 : 		 COREY TAYLOR в новом треке HYRO THE HERO

15 мар 2022 : 		 COREY TAYLOR: «Про политику писать не хочу»

11 мар 2022 : 		 COREY TAYLOR в новом видео HO99O9

8 мар 2022 : 		 COREY TAYLOR опять наехал на Канье Уэста

25 фев 2022 : 		 Кавер-версия RED RIDER от COREY TAYLOR

15 фев 2022 : 		 Фрагмент нового релиза COREY TAYLOR

11 фев 2022 : 		 COREY TAYLOR на Dark Side

9 фев 2022 : 		 COREY TAYLOR выпустит сборник кавер-версий и акустику

5 фев 2022 : 		 COREY TAYLOR — MACHINE GUN KELLY: «Не тебе раззевать и...о на тех, кто на сцене больше 20 лет»

31 янв 2022 : 		 Видео полных выступлений COREY TAYLOR

23 дек 2021 : 		 COREY TAYLOR: «Документальный фильм о THE BEATLES — один из самых крутых, что я смотрел»

21 дек 2021 : 		 COREY TAYLOR: «Люблю я, знаете, ALICE IN CHAINS!»

20 дек 2021 : 		 Трейлер нового фильма с COREY TAYLOR

30 окт 2021 : 		 COREY TAYLOR признался в любви к ABBA

13 окт 2021 : 		 COREY TAYLOR: «Я был шокирован, когда первый раз услышал METALLICA»

27 сен 2021 : 		 COREY TAYLOR рассказал о своей борьбе с COVID-19

10 сен 2021 : 		 Кавер-версия METALLICA от COREY TAYLOR

2 сен 2021 : 		 COREY TAYLOR хочет дать джаза!

30 авг 2021 : 		 COREY TAYLOR о том, как подцепил COVID-19

27 авг 2021 : 		 COREY TAYLOR сдал отрицательный тест

26 авг 2021 : 		 COREY TAYLOR об альбоме METALLICA "Master Of Puppets"

24 авг 2021 : 		 COREY TAYLOR: «Так хреново мне никогда не было»

23 авг 2021 : 		 COREY TAYLOR подцепил COVID-19

18 авг 2021 : 		 COREY TAYLOR и команда раскрасились под KISS
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COREY TAYLOR — о любимой кавер-версии



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COREY TAYLOR в рамках недавней беседы ответил на вопрос о том, какая у него любимая кавер-версия:

«Ох чувак, это очень непросто, потому что я нереально люблю делать кавер-версии и всё такое, особенно если это правильная тема и правильный диапазон — ты не выбиваешься за рамки — и с правильной обоймой людей. Или сделать что-то в акустике. Мне сложно выбрать одну. Но я, скорее всего, назвал бы 'Would?' ALICE IN CHAINS, я играл её с Jerry Cantrell'ом однажды в рамках CAMP FREDDY и, быть может, это был лучший момент моей жизни. Потому что он даже не планировал её исполнять, кое-кто с ним поговорил, и он согласился. И это было... Ух! Это по-прежнему один из самых моих любимых моментов в жизни!»




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