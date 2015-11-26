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Corey Taylor

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COREY TAYLOR сдал отрицательный тест



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Жена COREY TAYLOR'a Alicia сообщила, что вот уже два дня как муж сдаёт отрицательный тест на COVID-19:

«У Corey отрицательный тест уже два дня. Если бы ему не сделали прививку, это продолжалось бы гораздо дольше, и было бы в геометрической прогрессии хуже. Я знаю, что это не заставит всех передумать, но если вы сомневаетесь — сделайте это.

А теперь пора забирать моего мужчину и ехать домой! Я так по нему скучала!»

SLIPKNOT



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Analcunt


27 авг 2021, 14:35		Щито?


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