COREY TAYLOR: «Я получаю выгоду от славы и без дерьма от TMZ»
COREY TAYLOR в программе "Bertcast" обсудил ранний этап карьеры SLIPKNOT, когда участники группы не раскрывали свои личности и фотографировались только в масках:
«Первые пару лет были крутыми. Но чем больше мы добивались успеха, тем больше — это очевидно, это в человеческой природе — начинает выходить наружу.
Как бы люди ни думали, что именно в этом и была причина, по которой я снова собрал STONE SOUR, это не так. Для меня дело было в том, чтобы получить возможность вновь сочинять музыку, потому что я просто не мог писать музыку в SLIPKNOT, так как я просто недостаточно хорош; я не так хорош, как те парни, в замысловатых риффах и прочей херне. Я стал лучше, но в то время я не мог писать музыку, [и] я просто чувствовал себя нереализованным. Так что я вернул всё на круги своя. И вот благодаря этой группе люди узнали, как я выгляжу без масок».
Далее Corey сказал, что он всё ещё может принимать участие в большинстве нормальных видов деятельности, не будучи узнанным и не подвергаясь преследованиям:
«Я получаю выгоду от славы без дерьма от TMZ. Я не получаю ничего от этого дерьма. Я могу играть перед тысячами, миллионами людей. Я занимаюсь таким крутым дерьмом, как это, и всё ещё могу расслабиться дома. Никто не слоняется возле моего грёбаного дома. Обо всех моих детях позаботятся. Мои счета оплачены. Я, бл..., не волнуюсь. Мне это нравится. Лучший варик!»
jesus666
НELLECTOR
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