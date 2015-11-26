Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*TOMMY LEE: «Я приветствовал появление NIRVANA!» 57
*ANVIL изобрели спид/трэш-металл? 27
*Вокалист JUDAS PRIEST: «Многие музыканты стали мягче» 22
*Новый альбом LAKE OF TEARS выйдет зимой 21
*Новый сингл HELLOWEEN выйдет весной 18
[= ||| все новости группы



*

Corey Taylor

*



11 дек 2020 : 		 COREY TAYLOR: «Я получаю выгоду от славы и без дерьма от TMZ»

9 дек 2020 : 		 Анимированное видео от COREY TAYLOR

3 дек 2020 : 		 Песня COREY TAYLOR выбрана в качестве официальной для WWE

1 дек 2020 : 		 COREY TAYLOR снялся в хорроре

20 ноя 2020 : 		 Концертное видео COREY TAYLOR

16 ноя 2020 : 		 COREY TAYLOR снялся в фильме

14 ноя 2020 : 		 COREY TAYLOR отыграл концерт для 12 человек

6 ноя 2020 : 		 COREY TAYLOR стал первым

21 окт 2020 : 		 Акустика от COREY TAYLOR

16 окт 2020 : 		 Будет ли COREY TAYLOR делать тату на лице?

15 окт 2020 : 		 Успехи в чартах дебютного альбома COREY TAYLOR

9 окт 2020 : 		 Фрагмент выступления COREY TAYLOR

7 окт 2020 : 		 COREY TAYLOR — о разделении творчества

5 окт 2020 : 		 COREY TAYLOR исполняет хит MOTÖRHEAD

4 окт 2020 : 		 COREY TAYLOR: «Трамп не очень может управлять страной»

28 сен 2020 : 		 Новое видео COREY TAYLOR

17 сен 2020 : 		 COREY TAYLOR — тем, кто призывает не носить маски: «Об...сь!»

16 сен 2020 : 		 Кавер-версия ELVIS COSTELLO от COREY TAYLOR

4 сен 2020 : 		 Почему именно сейчас? Отвечает COREY TAYLOR

3 сен 2020 : 		 Видео с текстом от COREY TAYLOR

2 сен 2020 : 		 COREY TAYLOR в акустике

26 авг 2020 : 		 COREY TAYLOR: «Лейбл запретил мне петь в ANTHRAX»

20 авг 2020 : 		 Новое видео COREY TAYLOR

15 авг 2020 : 		 COREY TAYLOR возглавил чарт BILLBOARD

15 авг 2020 : 		 COREY TAYLOR в новом треке TECH N9NE

5 авг 2020 : 		 COREY TAYLOR: «Переживаю я за Канье!»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

COREY TAYLOR: «Я получаю выгоду от славы и без дерьма от TMZ»



*
zoom
*
* *
COREY TAYLOR в программе "Bertcast" обсудил ранний этап карьеры SLIPKNOT, когда участники группы не раскрывали свои личности и фотографировались только в масках:

«Первые пару лет были крутыми. Но чем больше мы добивались успеха, тем больше — это очевидно, это в человеческой природе — начинает выходить наружу.

Как бы люди ни думали, что именно в этом и была причина, по которой я снова собрал STONE SOUR, это не так. Для меня дело было в том, чтобы получить возможность вновь сочинять музыку, потому что я просто не мог писать музыку в SLIPKNOT, так как я просто недостаточно хорош; я не так хорош, как те парни, в замысловатых риффах и прочей херне. Я стал лучше, но в то время я не мог писать музыку, [и] я просто чувствовал себя нереализованным. Так что я вернул всё на круги своя. И вот благодаря этой группе люди узнали, как я выгляжу без масок».

Далее Corey сказал, что он всё ещё может принимать участие в большинстве нормальных видов деятельности, не будучи узнанным и не подвергаясь преследованиям:

«Я получаю выгоду от славы без дерьма от TMZ. Я не получаю ничего от этого дерьма. Я могу играть перед тысячами, миллионами людей. Я занимаюсь таким крутым дерьмом, как это, и всё ещё могу расслабиться дома. Никто не слоняется возле моего грёбаного дома. Обо всех моих детях позаботятся. Мои счета оплачены. Я, бл..., не волнуюсь. Мне это нравится. Лучший варик!»

COREY TAYLOR:





Like!+1Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать 2 )

jesus666


11 дек 2020, 10:33		А что такое tmz?

НELLECTOR


11 дек 2020, 11:17		Это папарацци


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 475

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом