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COREY TAYLOR : «Я получаю выгоду от славы и без дерьма от TMZ»



COREY TAYLOR в программе "Bertcast" обсудил ранний этап карьеры SLIPKNOT, когда участники группы не раскрывали свои личности и фотографировались только в масках:



«Первые пару лет были крутыми. Но чем больше мы добивались успеха, тем больше — это очевидно, это в человеческой природе — начинает выходить наружу.



Как бы люди ни думали, что именно в этом и была причина, по которой я снова собрал STONE SOUR, это не так. Для меня дело было в том, чтобы получить возможность вновь сочинять музыку, потому что я просто не мог писать музыку в SLIPKNOT, так как я просто недостаточно хорош; я не так хорош, как те парни, в замысловатых риффах и прочей херне. Я стал лучше, но в то время я не мог писать музыку, [и] я просто чувствовал себя нереализованным. Так что я вернул всё на круги своя. И вот благодаря этой группе люди узнали, как я выгляжу без масок».



Далее Corey сказал, что он всё ещё может принимать участие в большинстве нормальных видов деятельности, не будучи узнанным и не подвергаясь преследованиям:



«Я получаю выгоду от славы без дерьма от TMZ. Я не получаю ничего от этого дерьма. Я могу играть перед тысячами, миллионами людей. Я занимаюсь таким крутым дерьмом, как это, и всё ещё могу расслабиться дома. Никто не слоняется возле моего грёбаного дома. Обо всех моих детях позаботятся. Мои счета оплачены. Я, бл..., не волнуюсь. Мне это нравится. Лучший варик!»













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