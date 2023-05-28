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Corey Taylor

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COREY TAYLOR: «В проектах не путаюсь!»



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В рамках недавнего интервью у COREY TAYLOR'a спросили, как он умудряется не запутаться в стольких проектах, в которых участвует, на что он ответил:

«Это чертовски хороший вопрос. Я понятия не имею. Думаю, это просто сосредоточенность. Я концентрируюсь на том, что передо мной, и концентрируюсь на этом на сто процентов. А потом, когда приходит время сменить фокус, я буквально беру эти сто процентов и вкладываю их в то, что я делаю. Так что я никогда... То есть буду честен — с возрастом мне стало немного труднее это делать, потому что у меня то тут, то там возникают моменты, когда я думаю: "Э... С какой группой я сейчас работаю?" Но по большей части для меня это никогда не было слишком сложно, потому что я прекрасно знаю разницу между всеми ими. Это одна из причин, почему я сделал так много разных проектов, потому что для меня различие между ними — это и есть вся причина ими заниматься».




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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28 май 2023
M
Mistis
по этому ты и превратил слипов в попсу показушный петух

просмотров: 259

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