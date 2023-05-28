сегодня



COREY TAYLOR: «В проектах не путаюсь!»



В рамках недавнего интервью у COREY TAYLOR'a спросили, как он умудряется не запутаться в стольких проектах, в которых участвует, на что он ответил:



«Это чертовски хороший вопрос. Я понятия не имею. Думаю, это просто сосредоточенность. Я концентрируюсь на том, что передо мной, и концентрируюсь на этом на сто процентов. А потом, когда приходит время сменить фокус, я буквально беру эти сто процентов и вкладываю их в то, что я делаю. Так что я никогда... То есть буду честен — с возрастом мне стало немного труднее это делать, потому что у меня то тут, то там возникают моменты, когда я думаю: "Э... С какой группой я сейчас работаю?" Но по большей части для меня это никогда не было слишком сложно, потому что я прекрасно знаю разницу между всеми ими. Это одна из причин, почему я сделал так много разных проектов, потому что для меня различие между ними — это и есть вся причина ими заниматься».







+1 -1



( 1 ) просмотров: 259

