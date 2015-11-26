Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист SEPULTURA: «Еда из мяса — просто мусор!» 105
*Специальный бокс-сет от IRON MAIDEN 41
*Новая песня IRON MAIDEN 40
*Новая песня EXODUS 31
*Новая песня ANETTE OLZON 29
[= ||| все новости группы



*

Corey Taylor

*



23 авг 2021 : 		 COREY TAYLOR подцепил COVID-19

18 авг 2021 : 		 COREY TAYLOR и команда раскрасились под KISS

16 авг 2021 : 		 COREY TAYLOR исполнил SLIPKNOT

3 авг 2021 : 		 Жена COREY TAYLOR — о смерти Джои Джордисона

3 июл 2021 : 		 COREY TAYLOR: «Мне нравится в Вегасе»

15 июн 2021 : 		 Фронтмен SLIPKNOT: «Мне бы очень хотелось, чтобы люди задумывались, прежде чем писать что-то в соцсетях»

4 июн 2021 : 		 COREY TAYLOR исполняет песню DURAN DURAN

2 июн 2021 : 		 Видео с выступления COREY TAYLOR

31 май 2021 : 		 Новое видео COREY TAYLOR

26 май 2021 : 		 Видео с выступления COREY TAYLOR

21 май 2021 : 		 COREY TAYLOR в новом видео THE DEAD DEADS

19 май 2021 : 		 COREY TAYLOR открыл тур

15 май 2021 : 		 Кавер-версия CROSBY, STILLS, NASH & YOUNG от COREY TAYLOR

14 май 2021 : 		 COREY TAYLOR: «А ведь LARS ULRICH был во многом прав насчёт NAPSTER»

4 май 2021 : 		 COREY TAYLOR на аккордеоне

9 апр 2021 : 		 Видео со съемок клипа COREY TAYLOR

2 апр 2021 : 		 Новая песня COREY TAYLOR, LZZY HALE, SCOTT IAN и DAVE LOMBARDO

1 апр 2021 : 		 COREY TAYLOR — о новом фильме

21 мар 2021 : 		 Фронтмен SLIPKNOT — о «культуре отмены»: «Никто не идеален»

11 мар 2021 : 		 Акустика от COREY TAYLOR'а

2 мар 2021 : 		 COREY TAYLOR в новом видео MOONSHINE BANDITS

1 мар 2021 : 		 COREY TAYLOR в новом треке MOONSHINE BANDITS

21 фев 2021 : 		 Фронтмен SLIPKNOT заявил, что ненавидит новый рок

18 фев 2021 : 		 COREY TAYLOR написал пять сценариев

13 фев 2021 : 		 COREY TAYLOR думает о новой книге

11 фев 2021 : 		 COREY TAYLOR думает о мюзикле
Показать далее
| - |

|||| 23 авг 2021

COREY TAYLOR подцепил COVID-19



*
zoom
*
* *
COREY TAYLOR подцепил COVID-19 несколько дней назад, ему было "очень плохо", но сейчас уже лучше. Его жена, Alicia Taylor, написала:

«Хотела сообщить вам последние новости: у Corey все хорошо, и спасибо всем за теплые слова и сообщения. Готова вернуть его домой, как только это будет безопасно, чтобы я могла позаботиться о нем! Он (к большому счастью) не потерял чувство вкуса или обоняния, поэтому я отправляю ему дурацкое количество закусок, порошков для увлажнения и вкусных десертов».

COREY TAYLOR's Wife Says He Is 'Doing Well' After Testing Positive For COVID-19





Like!+2Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 3 )

deePress


23 авг 2021, 21:18		"Подцепил" звучит как-то... будто половым путём. "Заболел", "заразился"

Artemon


23 авг 2021, 21:26		Я тоже болея этой дрянью думал, что вкус есть, ароматы чувствую, а потом хрясь в один прекрасный момент всё это пропало, так что рано радуются))

kircore


24 авг 2021, 00:27		-Я тоже болея этой дрянью думал, что вкус есть, ароматы чувствую, а потом хрясь в один прекрасный момент всё это пропало, так что рано радуются))

Не хочу тебя расстраивать, но это необратимые повреждения головного мозга. Даже если вкус и обоняние возвращаются.


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 950

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом