COREY TAYLOR подцепил COVID-19 несколько дней назад, ему было "очень плохо", но сейчас уже лучше. Его жена, Alicia Taylor, написала:
«Хотела сообщить вам последние новости: у Corey все хорошо, и спасибо всем за теплые слова и сообщения. Готова вернуть его домой, как только это будет безопасно, чтобы я могла позаботиться о нем! Он (к большому счастью) не потерял чувство вкуса или обоняния, поэтому я отправляю ему дурацкое количество закусок, порошков для увлажнения и вкусных десертов».
deePress
Artemon
kircore
Не хочу тебя расстраивать, но это необратимые повреждения головного мозга. Даже если вкус и обоняние возвращаются.
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