23 авг 2021



COREY TAYLOR подцепил COVID-19



COREY TAYLOR подцепил COVID-19 несколько дней назад, ему было "очень плохо", но сейчас уже лучше. Его жена, Alicia Taylor, написала:



«Хотела сообщить вам последние новости: у Corey все хорошо, и спасибо всем за теплые слова и сообщения. Готова вернуть его домой, как только это будет безопасно, чтобы я могла позаботиться о нем! Он (к большому счастью) не потерял чувство вкуса или обоняния, поэтому я отправляю ему дурацкое количество закусок, порошков для увлажнения и вкусных десертов».













+2 -0



( 3 ) просмотров: 950

