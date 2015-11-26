4 окт 2020



COREY TAYLOR : «Трамп не очень может управлять страной»



В рамках недавнего разговора с COREY TAYLOR'ом он коснулся темы политики в песнях на новом альбоме "CMFT":



«Если честно, то я затронул эту тему в "Culture Head", и все исходит из точки зрения где-то посередине. Очевидно, что я гораздо либеральнее, чем люди могли бы себе представить, но у меня есть вопросы к каждой стороне. Со всей этой риторикой, которая пролетает сквозь мою грёбаную голову, главное ведь посмотреть по сторонам и спросить: "Правда?"



В данный момент мы должны искать вещи, которые, ёппа, соберут нас вместе, а не разорвут на части. Но всё это исходит от руководства. И, естественно, мы видели, что Чито не может вести, если нет... Ну, он не может вести за собой, баста, но ему неудобно, когда нет неимоверной драмы и тонны хаос-херни в происходящем вокруг. Но это не способ управлять страной — это просто не так».













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