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Corey Taylor

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5 окт 2020 : 		 COREY TAYLOR исполняет хит MOTÖRHEAD

4 окт 2020 : 		 COREY TAYLOR: «Трамп не очень может управлять страной»

28 сен 2020 : 		 Новое видео COREY TAYLOR

17 сен 2020 : 		 COREY TAYLOR — тем, кто призывает не носить маски: «Об...сь!»

16 сен 2020 : 		 Кавер-версия ELVIS COSTELLO от COREY TAYLOR

4 сен 2020 : 		 Почему именно сейчас? Отвечает COREY TAYLOR

3 сен 2020 : 		 Видео с текстом от COREY TAYLOR

2 сен 2020 : 		 COREY TAYLOR в акустике

26 авг 2020 : 		 COREY TAYLOR: «Лейбл запретил мне петь в ANTHRAX»

20 авг 2020 : 		 Новое видео COREY TAYLOR

15 авг 2020 : 		 COREY TAYLOR возглавил чарт BILLBOARD

15 авг 2020 : 		 COREY TAYLOR в новом треке TECH N9NE

5 авг 2020 : 		 COREY TAYLOR: «Переживаю я за Канье!»

3 авг 2020 : 		 COREY TAYLOR: «Мне надоело быть несчастным»

31 июл 2020 : 		 COREY TAYLOR — о сольном альбоме: «Так классно не было с первого SLIPKNOT»

30 июл 2020 : 		 TECH N9NE и KID BOOKIE в новом видео COREY TAYLOR

28 июл 2020 : 		 TECH N9NE и KID BOOKIE в новом сингле COREY TAYLOR

9 июл 2020 : 		 COREY TAYLOR надеется на будущее рока: «Я знаю кучу молодых групп, которые играют на инструментах»

19 июн 2020 : 		 COREY TAYLOR — о сольнике
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|||| 4 окт 2020

COREY TAYLOR: «Трамп не очень может управлять страной»



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В рамках недавнего разговора с COREY TAYLOR'ом он коснулся темы политики в песнях на новом альбоме "CMFT":

«Если честно, то я затронул эту тему в "Culture Head", и все исходит из точки зрения где-то посередине. Очевидно, что я гораздо либеральнее, чем люди могли бы себе представить, но у меня есть вопросы к каждой стороне. Со всей этой риторикой, которая пролетает сквозь мою грёбаную голову, главное ведь посмотреть по сторонам и спросить: "Правда?"

В данный момент мы должны искать вещи, которые, ёппа, соберут нас вместе, а не разорвут на части. Но всё это исходит от руководства. И, естественно, мы видели, что Чито не может вести, если нет... Ну, он не может вести за собой, баста, но ему неудобно, когда нет неимоверной драмы и тонны хаос-херни в происходящем вокруг. Но это не способ управлять страной — это просто не так».

COREY TAYLOR Blasts DONALD TRUMP:





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