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COREY TAYLOR: «Про политику писать не хочу»



COREY TAYLOR в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, есть ли у него какие-нибудь планы относительно новой книги:



«Я вроде как взял паузу в написании книг около пяти лет назад, потому что моя последняя книга "Америка 51" 2017 года чуть не убила меня. Это был такой жуткий, чудовищный опыт. Но у меня прямо-таки зудит от желания повторить это снова. И не просто очередную, а, например, весёлую книгу».













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